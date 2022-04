Leipzigs Verkehrsbetriebe lassen Straßenbahnen auf dem Augustusplatz Bowling spielen

Leipzig

Auf dem Augustusplatz konnten Passanten am Sonntag schon etwas vom Feeling der kommenden Tram-Europameisterschaft schnuppern: Zwei Straßenbahnen spielten dort „Bowling“. Die LVB hatten sechs mannshohe aufblasbare Kegel aufgestellt, die die Bahnen mit einer übergroßen luftgefüllten „Bowlingkugel“ zum Umstürzen bringen mussten.

Jeder zweite Kegel fällt

Lars Güttner und Ronny Noel hatten alle Mühe, die Bowlingkugel am Sonntagmittag ein paar Meter vor den Kegeln zu platzieren. Denn der eisige Wind, der über den Platz fegte, schob diesen „Luftballon“ immer wieder von den Straßenbahngleisen. Doch dann hatten die beiden LVB-Mitarbeiter Glück: Fahrlehrer Harald Bobach rollte mit einer Bahn an, stupste die Kugel in Richtung Kegel und brachte das Fahrzeug sekundenschnell zum Stehen, damit die Stäbe aus Luft nicht überrollt wurden.

Die Bowlingkugel hatte drei Kegel umgestoßen – was bei der Tram-EM, die am 21. Mai mit 25 Teams aus verschiedenen Ländern auf dem Leipziger Augustusplatz stattfindet, aufmerksam vermerkt werden würde. Denn je mehr Kegel fallen, desto mehr Punkte gibt es in dem Wettbewerb, bei dem die Straßenbahnfahrer noch andere Kunststücke mit ihren Fahrzeugen vollbringen müssen.

Leipzigs Starter schauen zu

„Die Fliehkräfte, die beim abrupten Bremsen im Fahrzeug entstehen, sind sehr groß“, kommentierte LVB-Bereichsleiter Peter Müller-Marschhausen den „Test“, der eigentlich veranstaltet wurde, um auf eine Kooperation mit Sachsenlotto beim diesjährige LVB-Jubiläum „150 Jahre Straßenbahn in Leipzig“ und der Tram-EM aufmerksam zu machen. Das Straßenbahn-Bowling sei auch mental sehr anspruchsvoll, betonte Müller-Marschhausen. „Hier müssen die Fahrer mit Absicht einen Gegenstand rammen, obwohl sie eigentlich geschult wurden, diese Situation auf jeden Fall zu vermeiden.“

Zu den Beobachtern gehörten auch die LVB-Fahrerin Regina Geßner und der LVB-Fahrer Jürgen Zierau, die Leipzig beim Straßenbahnspektakel im Mai vertreten werden. Beide wurden bei umfangreichen Tests als beste Fahrer des Unternehmens ermittelt, durften aber am Sonntag nicht beim Bowling mitspielen. „Das wäre ein Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln“, erklärte Müller-Marschhausen. Denn alle Teilnehmer der EM müssten auf dem Augustusplatz die gleichen Möglichkeiten zum Trainieren haben.

Auch Wien, Barcelona und Florenz sind dabei

Intern steht auch schon fest, welche Städte ihre besten Straßenbahn-Teams im Mai nach Leipzig schicken werden. Obwohl die Liste noch nicht öffentlich ist, werden nach LVZ-Informationen unter anderem Fahrer aus den Städten Brüssel, Wien, Barcelona, Budapest, Florenz, Dublin und Melbourne (Australien) an den Start gehen.

Entschieden wurde auch schon, welche Tests auf dem Augustusplatz stattfinden werden. Neben dem Straßenbahn-Bowling soll es ein Straßenbahn-Billard geben, ebenso mehrere Reaktionstests und punktgenaues Halten. „Wir wollen ein Fest der Vielfalt feiern“, betonte LVB-Arbeitsdirektorin Katrin Lukas. „Denn der europäisch Geist ist heute mehr denn je relevant“. Weil die LVB auch für sich werben wollen, soll es einen Karrierestand des Unternehmens auf dem Augustusplatz geben.

Die LVB feiern „150 Jahre Straßenbahn in Leipzig“ auch noch mit anderen Aktionen. Im Mai erscheint ein Jubiläumsbuch mit Geschichten rund um die Leipziger Straßenbahn. Die Texte für das 300 Seiten starke Werk hat der Leipziger Wirtschaftsjournalist Helge Heinz-Heinker verfasst. Außerdem ist vom 1. April bis Ende Juni jedes 150. im Internet über Leipzig Move gekaufte Ticket gratis – quasi ein Geburtstagsgeschenk für die Fahrgäste. Für die vielen Fans des traditionsreichen Verkehrsunternehmens gibt es jetzt sogar einen Fanshop. Pro verkauftem Artikel spenden die LVB fünf Euro für eine Crowdfunding Aktion der Leipziger Gruppe sowie für Ukrainer, die in Leipzig Schutz suchen oder in ihrer Heimat mit den Kriegsfolgen leben müssen.

