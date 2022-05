Leisnig

Märchen gehen immer. Zum Beispiel die von Claudia Curth, die im Erzgebirge spielen und Lust darauf machen, den dunklen Wald mit dem altertümlichen Namen Miriquidi tatsächlich zu besuchen. Das Börtewitzer Lesefest startete mit etwas Mühe nach der Corona- Zwangspause in sein nächstes Jahrzehnt.

Stationswechsel zum Lesefest. Susanne Karge vom Friedrich-Boedecker-Kreis zeigt, wo es lang geht. Quelle: Sven Bartsch

Märchenhaft statt gespenstisch

2019 war es das zehnte Lesefest. Da fabrizierten die Kinder Geräusche für Gespenster mit Hörbuchmacher Thomas Kirsche. Und sie erforschten zusammen mit dem Gespensterbändiger Frank Kreisler, wie Gespenster Parties feiern, so ganz ohne Kopf. Im Vergleich dazu ging es dieses Jahr eher märchenhaft zu – mit dem Knüller, dass es den Märchenwald, in dem die Geschichten spielen, tatsächlich gibt.

Achtung aufgepasst... beim Spielen wird es spannend in der Kulturscheune. Quelle: Sven Bartsch

Malen, Kriminelle fangen und Theater spielen

Rätselkrimis mit Claudia Puhlfürst sind bei den Kinder immer noch einer der Renner, denn sie kommen dem Täter selber auf die Spur. Sie lernen Fingerabdrücke abzunehmen und aus Indizien zu kombinieren, wie sich ein Verbrechen zugetragen hat. Dazwischen wird gespielt. und mit Malen nach Büchern kommt die bildende Kunst im Tagesprogramm vor. Ebenso gehört Improvisationstheater mit dem Schauspieler Marvin George zum Lesefest dazu. Mit Larsen Sechert erfinden die Kinder Mitmachgeschichten, mit Thomas Kirsche gestalten sie selber Hörspiele.

Zur Entspannung wird nach Büchern gemalt mit Christine Richter. Quelle: Sven Bartsch

Fest mit Hürden

Es hat sich manches geändert in den vergangenen zwei Jahren, wie Projektleiter Michael Heckel schildert. So ist der Leipziger Volly Tanner wegen beruflicher Veränderungen nicht mehr mit in Börtewitz am Start. In manchen Jahren moderierte er. Und bei ihm lernten die Kinder das Reimen. Dieses Jahr musste das Lesefest außerdem mit weniger Platz auskommen.

Im Herrenhaus stand statt bisher zwei jetzt noch ein Raum zur Verfügung. Das Fest ist mit fünf Stationen geplant, damit die einzelnen Gruppen nicht extrem groß werden. Dass in diesem Jahr die Feuerwehr-Jahreshauptversammlung auf den Lesefest-Termin und damit auf den gleichen Tag in die Kulturscheune verlegt wurde, erschwerte den ehrenamtlich Organisatoren um den Bockelwitzer Ortschaftsratsvorsitzenden Heckel die Arbeit beim Ein- und Aufräumen. Donnerstagabend nutzte die Stadt die Scheune für die Ratssitzung. Freitagabend musste alles wieder für mehr als hundert Feuerwehrleute eingerichtet sein.

Lesekompetenz dramatisch gesunken

Rund hundert Kinder aus den umliegenden Grundschulen kommen einmal jährlich in der Kulturscheune und dem Herrenhaus in Börtwitz zusammen zu einer Veranstaltung mit reichhaltigem Programm. Es soll Kindern Lust aufs Lesen machen.

Die Lesekompetenz der Viertklässler sei dramatisch gesunken, beklagt der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise. Das Lesefest in Börtewitz ist eine Aktion, mit der gegengesteuert werden soll. Der Sächsische Landesverband des Friedrich-Boedecker-Lesekreises, jahrelang in Börtewitz ansässig, ist jetzt nach Döbeln verlegt. Vorsitzende ist Kerstin Kleine, Leiterin der Döbelner Stadtbibliothek. Sie wirkt an der Station Lesen-Stöbern-Spielen regelmäßig am Börtewitzer Lesefest mit.

Von Steffi Robak