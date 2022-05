Leisnig

Der Start ist geglückt: Der Drogeriemarkt dm in Leisnig hat am Morgen geöffnet. „An der Tür haben morgens schon zehn bis zwölf Kunden gestanden“, sagt Filialleiterin Linda Klinkenberg. Bei der Begrüßung war sie von den Antworten der Kundschaft überrascht.

Herzliche Begrüßung

Als sie die Kunden begrüßte mit den Worten „schön, dass sie da sind“, hätte sie ganz oft die Antwort bekommen: „Schön, dass SIE endlich da sind.“ Zu denen, die zur Eröffnung gratulierten, gehört auch Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

Er hatte das Bauvorhaben als Stadtoberhaupt zusammen mit dem Stadtrat forciert und mit getragen. Eine der Leisniger Schmuckfliesen, aus Kerateam-Keramik mit der Grafik einer Leisniger Stadtansicht darauf, überreichte er an Linda Klinkenberg. Sie überlegt noch, ob sie diese für alle sichtbar in das Geschäft hängen soll oder in ihr Büro.

Manche fuhren bis Riesa und Grimma

Die Erwartungen an den neuen Standort sind groß. Sogar in der dm-Filiale in Grimma sei sie darauf angesprochen worden, ob denn nun auch bald in Leisnig geöffnet werde, sagt Klinkenberg. Sie leitet nämlich auch noch die Filiale in Grimma, bis ihre dortige Kollegin aus der Elternzeit zurück ist. Daher weiß sie: Es gibt dm-Kunden, die sind bisher aus der Region bis nach Riesa oder eben Grimma gefahren.

Mit mehr Mitarbeitern am Start

„Wir hatten am Montag einen stressigen Vormittag. Und es ist alles hervorragend gelaufen “, schmunzelt Klinkenbergs Kollegin Angelique Wissmach. Beide sind froh über den gelungenen Start. „Die Leute sind gut drauf. Wir freuen uns.“

Momentan sind im dm in Leisnig mehr Mitarbeiter am Start als normal. Klinkenberg spricht von einer Normalbesetzung von zehn Mitarbeiterinnen. In der Eröffnungsphase wurde Hilfe angefordert. Die kommt aus den dm-Filialen Zwickau und Leipzig. Über den Tag verteilt sind zwanzig Mitarbeiterinnen am Start.

Starthilfe an der Fotostation

Die zahlenmäßig stärkere Belegschaft soll vor allem der Kundschaft zugute kommen. Klinkenberg dazu: „Vor allem an der großen Fotostation werden die Leute noch Hilfe benötigen. Leinwand, Taschen, Poster, all das kann hier mit eigenen Fotos bedruckt werden. Die meisten kennen das nicht und müssen viel erklärt bekommen. Dafür sind die Kolleginnen dann da.“

Lotsen zeigen, wo es lang geht

Außerdem gibt es an den ersten Tagen fast an jeder Ecke eine Lotsin. Sie hilft beim orientieren, wo was zu finden ist. Anders als es die Bezeichnung dm für Drogeriemarkt erahnen lässt, besteht das Angebot neben der Fotostation zu einem großen Teil aus Artikeln, die nicht aus dem Drogerie-Sektor kommen. Es werden Lebensmittel verkauft und Textilien. Seinem Namen wird der dm trotzdem mit 16 Metern Kosmetiktheken gerecht.

Action beim Familientag

Diese Woche ist noch eine besondere Eröffnungswoche. Für den Sonnabend wird zum Familientag eingeladen. „Dann ist vor allem für Kinder noch mal richtig Action. Da das Wetter schön wird, können wir draußen an der frischen Luft Spiel und Spaß anbieten.“ Ab der kommenden Woche soll dann langsam die ruhigere Normalität einziehen.

Von Steffi Robak