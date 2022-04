Leisnig

Rund um den Kulturbahnhof von Leisnig wird derzeit alles auf Vordermann gebracht, damit am Wochenende die ersten Gäste kommen können.

Die Eröffnung vom Bahnhofsbiergarten ist geplant. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag sind Besucher ab 11 Uhr willkommen. Am Sonnabendnachmittag ab 14 Uhr gibt es sogar ein musikalisches Highlight – es spielt dann dort die Band „Road Brothers“ aus Clennen.

Im Container wird gekocht

Die Biergartenbestuhlung ist da, einige Teile sind noch bestellt und die Crew rund um die vier Bahnhofseigentümer und ihren Verein hofft, dass bis zum Wochenende alles paletti ist für die Gäste. Für die Bewirtung ist jetzt auch eine Lösung gefunden. Der Food-Trailer vom vergangenen Jahr steht zwar nicht mehr zur Verfügung. Er konnte aber durch einen geräumigeren Container ersetzt werden, der dann gleich an dieser Stelle seinen festen Platz bekommt. Es wurde schon zur Probe darin gekocht. Zudem ist ein Team zusammengestellt, welches das Kochen für die Gäste übernimmt.

Während der Biergarten am Sonntag lange offen ist, fiel für den Sonnabend die Entscheidung, um 18 Uhr zu schließen. „An dem Abend beginnt das Charity-Konzert zugunsten des Hospizes auf dem Markt. Da wollen wir am Kulturbahnhof nicht auch noch offen haben“, sagt Christoph Schönbeck.

Für Lebenszeit auf der Bühne

Außerdem wollen sich die Musiker in das Programm des Charity-Konzertes mit einbinden. Die Kulturbahnhofs-Leute stehen dabei nicht nur selber mit ihren Instrumenten auf der Bühne. Zusammen mit anderen Leisnigern probten sie für einen besonderen Programmteil. Daran wirken Menschen mit, die ihren Wirkungskreis sonst zu einem großen Teil im Hospiz auf dem Leisniger Hasenberg haben.

Nach dem am Sonnabend schon das Blütenfest auf dem Marktplatz gefeiert wird, startet um 19 Uhr das Charity-Konzert für den Hospiz-Verein. Anlass ist dessen zehnjähriges Bestehen.

Von Steffi Robak