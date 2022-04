Leisnig

Seit zehn Jahren gibt es den Förderverein Lebenszeit in Leisnig. Er flankiert maßgeblich die Arbeit vom Hospiz Lebenszeit am Leisniger Hasenberg. Dieses Jahr gibt es aus Anlass des zehnjährigen Vereinsbestehens am Sonnabend ein Charity-Konzert. Warum das Engagement für die Sterbebegleitung nach wie vor wichtig ist, erläutert Patric Prestin vom Vorstand des Vereins Lebenszeit.

Sterbebegleiter brauchen Hilfe

„Die Erfahrung lehrt uns, dass wir im Verein nicht alles aus eigener Kraft stemmen können. So holen wir für die Sterbebegleiterkurse Fachleute, die über die Psyche sterbender Menschen und die geeignete Gesprächsführung gut referieren und praktische Anleitung geben können. Und diese Fachleute bezahlt der Verein. Die Kursteilnahme selbst ist kostenlos.“

Wenn sich Menschen in Sterbebegleitung schulen lassen möchten, sei es ihnen erfahrungsgemäß aus unterschiedlichen persönlichen Beweggründen ein wichtiges inneres Anliegen. „Es wäre schade, jemand könnte den Kurs aus Kostengründen nicht belegen.“

Konzert für Verein und Hospiz

Das Charity-Konzert am 30. April auf dem Leisniger Marktplatz soll beidem dienen: sowohl dem Verein Lebenszeit und auch dem Hospiz am Leisniger Hasenberg. Dort finden in zwölf Zimmern Menschen ein Zuhause, die in den letzten Wochen, manchmal nur Tagen, ihres Lebens eine spezielle medizinische und Pflegeversorgung benötigen. Der Hospizverein wirbt Spenden ein, damit das Hospiz betrieben werden kann.

Feiern zugunsten der Hospiz-Arbeit

„Gleichzeitig halten wir als Verein auch die Beratungsstelle am Lindenplatz von Leisnig am Laufen. Dort können uns direkt Menschen ansprechen, die in irgend einer Weise mit dem Tod konfrontiert sind“, so Prestin. Das zehnjährige Bestehen des Vereins Lebenszeit wird auf dem Markt ab 19 Uhr zugunsten beider Einrichtungen gefeiert. Der Erlös kommt beiden Einrichtungen zugute, dem Hospiz und der Beratungsstelle.

Von Steffi Robak