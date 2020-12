Literarische Hausapotheke für Oschatz und andere kulturelle Lichtblicke

Oschatz

Lesen und Lockdown – beides beginnt mit L – das kann kein Zufall sein! Als im März das öffentliche Leben von heute auf morgen zum Erliegen kam, gab es eine Konstante, die Oschatz in den kommenden Wochen begleiten sollte: Der Youtube-Kanal „ Oschatz liest vor“ und die täglich darauf veröffentlichen Videos, in denen mehr oder minder bekannte Menschen anderen etwas vorlasen – allein und von zu Hause aus, initiiert von Janett Rohnstock, Mitarbeiterin des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen (EOK).

Geistige Nahrung

Die literarische Hausapotheke ging schneller viral als das Virus, bereicherte den Alltag genau so wie Ostern und den Muttertag und stand symbolisch dafür, dass jeder Einzelne am Gelingen von etwas Anteil hat – eine wichtige Botschaft im Pandemiejahr. Die Beteiligung vom Grundschüler bis zur Großmutter zeigte schnell: vorlesen, das ist nicht nur was für Kinder. Die tägliche Portion Kultur entschädigte für das Fehlen von Lesungen, Konzerten, Kinobesuchen und anderen Dingen, die der Mensch genau so zum Überleben braucht sein täglich Brot. Auch der Geist will ernährt sein, das gelingt zwar beim Lauschen mit Kopfhörern und dem Blick auf Bildschirm oder Display – aber nur vorübergehend, denn ein Dauerzustand darf das nicht sein.

Anzeige

Von der Schließung der Stadtbibliothek Mitte März bis zur Wiedereröffnung Anfang Mai entstanden über 70 Beiträge, fortgesetzt wurde das Ganze mit dem virtuellen Leseadventskalender am 1. Dezember – exakt der Tag, an dem der Freistaat Sachsen in den zweiten Lockdown ging – und so wie es aussieht, geht es auch im neuen Jahr weiter.

Oschatz liest vor Ort mit Janett Rohnstock und Tochter Charlotte Quelle: E-Mail-LVD

Karneval und Kabarett gab es dieses Jahr in Oschatz, ebenso wie klassische Klänge und Kino – wenn auch nur in homöopathischen Dosen. Diese wenigen Gelegenheiten, bei denen gelacht, geschwärmt, genossen – kurzum, gut gelebt werden konnte, halfen mir, vorwärts zu blicken, wenn es gerade wieder einmal trostlos war und negative Schlagzeilen den Alltag dominierten. Bauchredner Roy Reinker, die Sommermusiken in St. Aegidien, die unvergleichbare Katrin Weber, ein Galerie-Gespräch rund um die eingangs erwähnte Literatur mit lokalen Diskutanten – alles das und noch mehr war dieses Jahr möglich.

Mut wurde belohnt

Insgesamt hat die Oschatzer Freizeitstätten GmbH 2020 knapp 30 Veranstaltungen durchgeführt – geplant waren um die 80. Ermöglicht haben es Menschen, die dafür sorgten, dass alle Bedingungen für Künstler und andere Kreative stimmen, um zu arbeiten. Dieser Mut wurde belohnt – mit den Geschichten neben der Pandemie, mit dem, was wieder kommt und dem, was bleibt – und mehr Bestand hat als das Virus.

Von Christian Kunze