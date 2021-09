Lonnewitzer Kirche: Gutachten für Glockenstuhl kommt

Lonnewitz

Gute Nachrichten für die Freunde und Förderer der Dorfkirche: Das Gutachten zur Sanierung des maroden Glockenstuhls kann in Auftrag gegeben werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste jetzt der Kirchenvorstand. „Das Gutachten ist die Grundlage für eine mögliche Sanierung des Gebälks“, so Claudia Jentzsch, zuständig für Bauangelegenheiten bei der Kirchgemeinde Oschatzer Land. Die unabhängige Überprüfung des Glockenstuhls von Experten wird Aufschluss darüber geben, welche Arbeiten nötig sind – ob sie dann möglich sind, steht wieder auf einem anderen Blatt.

Damit sind die Bemühungen um den Erhalt der Kirche ein ganzes Stück voran geschritten. Fest steht: Die Lonnewitzer brauchen weitere Spenden, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Aktuell sind gut 3500 Euro auf dem Spendenkonto, seit geraumer Zeit tut sich nur wenig. „Wir freuen uns über jede Idee, die unsere Kirche voranbringt, und sei es nur ein Kuchenverkauf“, so Mitinitiatorin Ellen Kromer.

Das Gemeindeleben in Lonnewitz blüht wieder auf – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wünsche und Bitten in Form von Blüten und Äpfeln aus Papier schmücken einen neu gepflanzten Baum auf dem Friedhof um die Kirche. Die Winterlinde schlägt Wurzeln und die im Rahmen der Familienkirche angebrachte Dekoration zeigen, dass den Menschen im Dorf „ihre“ Kirche wichtig ist – den nicht mehr so Aktiven der älteren Generation, ebenso wie der mittleren engagierten und die der jüngsten, künftig tätigen Gemeindeglieder. „Die Blüten der Hoffnung und die Früchte des Dankes – passend zur Ernte“, beschreibt Gemeindepädagogin Silvana Elbel-Ochocki.

Wer die Instandsetzung des Glockenstuhls unterstützen möchte, kann spenden. An folgende Bankverbindung: Bank für Kirche und Diakonie, Kassenverwaltung Grimma, IBAN: DE 14 3506 0190 1670 40 90 11, BIC: GENODED1DKD, Verwendungszweck: RT 2043 – Kirche Lonnewitz-Glockenstuhl/Glocken

Von Christian Kunze