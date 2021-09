Markkleeberg

Wenn „Irrläufer“, „Moorleichen“, „Hopfentropfen“ und „Harzhexen“ unterwegs sind, die „Gummibärbande“ gegen die „SauBären“ antritt und sich die „Bierathleten“ mit dem „Kampftrinkerverband“ auf eine Wettkampfstrecke mit 32 spektakulären Herausforderungen begeben, dann ist wieder Cross de Luxe. Die zwölfte Auflage des ultimativen Hindernislaufes am Markkleeberger See hat am Wochenende all diejenigen aus der Wohlfühlzone gelockt, die keine Angst haben, sich richtig schmutzig zu machen.

Vorjahressieger wieder vorn

Wasserbäder und Schlammpackungen waren auf dem neun Kilometer langen Rundkurs garantiert. Die ganz Harten gingen sogar über 18 Kilometer an den Start. Vorjahressieger Chris Lemke aus dem niedersächsischen Northeim, Ausdauersportler und Ausnahmeathlet, kam als Schnellster nach 1:46 Stunden ins Ziel. Der ambitionierte Läufer nahm die Hindernisse vergleichsweise locker. Die lange Strecke, verriet Organisationschef Henrik Wahlstadt von den Sportfreunden Neuseenland, habe eigentlich sogar 20 Kilometer betragen. Die Allerletzten brauchten dafür satte vier Stunden.

Lesen Sie auch https://www.sportbuzzer.de/artikel/dreckiges-vergnugen-die-schonsten-bilder-vom-ersten-tag-des-cross-de-luxe/

Die Grenzen zwischen Spaß und Qual waren mal wieder fließend. Eine Mannschaft brachte es auf den Punkt: Sie firmierte unter „Weil’s fetzt!“. Auch die Verkleidungen boten Originalität. Manche betrachteten das durchaus sportliche Event in erster Linie als Riesen-Gaudi. So bewältigten zwei Damen den Parcours in Rüschenrock und Ringelsocken. Andere hatten Prinzessinnen-Krönchen im Haar oder traten mit angeklebten Schnurrbärten an.

Männlein und Weiblein – alle sehen irgendwie gleich aus

Gendern war bei diesem Cross de Luxe absolut sekundär, denn im Ziel sahen Männlein und Weiblein wegen der dicken Schlammschichten auf unsichtbarer Haut irgendwie gleich aus. War das Ziel erreicht und glänzte die Finisher-Medaille auf dem durchweichten T-Shirt, wich die sichtbare Anstrengung einem breiten Grinsen. Etwa bei Katja Atzler, Betreuerin und Fotografin der „Leipziger Feuerpfeile“. „Am Start fragen sie sich stöhnend, warum sie sich das antun. Und kaum im Ziel, wollen sie beim nächsten Mal unbedingt wieder mitmachen. Es ist jedes Jahr das Gleiche“, berichtete die Teamleiterin und lachte sich dabei ins Fäustchen. „Wer einmal durch den Schlamm gerobbt ist, kommt wieder“ – das bestätigten auch die „AS Tralkörper“ aus Wurzen.

Veranstalter haben Zitterpartien hinter sich

Orga-Chef Wahlstadt durfte am Ende erleichtert aufatmen. Alle Startplätze waren vergeben worden, in mehreren Slots hatten sich zwischen Freitag und Sonntag stolze 3900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingestellt. Natürlich war ein umfangreiches Hygienekonzept zu beachten. Es gab sogar eine Teststation auf dem Gelände. „Wir als Veranstalter erleben wegen der Corona-Pandemie seit Monaten eine Zitterpartie nach der anderen“, erläuterte Wahlstadt. „Du beobachtest die Inzidenzwerte, siehst mit Schrecken, wie sie nach den Sommerferien ansteigen, und bangst Tag für Tag wegen immer neuer Vorschriften und Einschränkungen um dein Event.“ Zum Glück habe sein Team in all der Zeit zusammengehalten – „und zwar zu 100 Prozent“, betonte Wahlstadt.

Unter www.crossdeluxe.de finden sich nicht nur die Ergebnislisten, auch die Anmeldung für das Spektakel 2022 ist „frühen Vögeln“ bereits möglich.

Von Gislinde Redepenning