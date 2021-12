13 Jahre im Großpösnaer Rathaus – jetzt will Daniel Strobel Bürgermeister werden

Großpösna

Zur Bürgermeisterwahl in Großpösna im Juni 2022 tritt die jetzige Amtsinhaberin Gabriela Lantzsch (parteilos) nicht noch einmal an. Das hat die fast 61-Jährige in der jüngsten Ausgabe des örtlichen Amtsblattes offiziell bekanntgegeben. Nach 21 Jahren in diesem Amt will sie mehr Zeit für ihre Enkelinnen und für die Unterstützung ihrer betagten Eltern haben. Wenige Tage nach dieser Mitteilung gibt jetzt Hauptamtsleiter Daniel Strobel als erster bekannt, dass er Lantzschs Nachfolger werden will. Der 44-Jährige gehört ebenfalls keiner Partei an. Mit dem Slogan „Unabhängig, erfahren, zugewandt“ will der gebürtige Leipziger stattdessen mit einem „Team Großpösna“ seine Wahlkampagne bestreiten.

Keiner Parteilinie verpflichtet

„Parteien und Wählervereinigungen sind in der politischen Willensbildung zwar wichtig, ich kann mich aber zu keiner hundertprozentig bekennen und möchte als unabhängiger Bürgermeister einzig und allein dem Gemeinwohl und keiner Parteilinie verpflichtet sein“, begründet Strobel seinen „Alleingang“. Doch so allein ist er schon jetzt nicht. Auf seiner am Sonntag freigeschalteten Bewerber-Homepage unter www.danielstrobel2022.de präsentieren sich bereits zahlreiche Team-Mitglieder aus den Ortsteilen sowie aus dem Gemeinderat. Daraus lässt sich ableiten, dass zumindest SPD, Grüne und Linke selbst keine Person aufstellen werden, sondern Strobel unterstützen. Rückenwind erhält er auch von seiner Lebensgefährtin und den drei Kindern (10, 14 und 17 Jahre alt). Strobel: „Wir werden dann auch von Leipzig nach Großpösna ziehen, ein Bürgermeister sollte im Ort wohnen.“

Menschen besser informieren

Dass das Amt große Herausforderungen mit sich bringt, dessen sei er sich bewusst. „Ich arbeite jetzt 13 Jahre im Rathaus und habe total Lust darauf, in dieser Gemeinde, die sich so hervorragend entwickelt hat, Bürgermeister zu sein und in dieser Funktion die erfolgreiche Entwicklung Großpösnas weiter mitzugestalten“, so Strobel. Schwerpunkte seien dabei für ihn unter anderem der weitere Ausbau der sozialen Infrastruktur, die Förderung des Vereinslebens gerade in Pandemiezeiten und des Zusammenhaltes über Generationen hinweg, bezahlbarer Wohnraum, Klimawandel und Energiewende sowie Digitalisierung und Generationswechsel in der Verwaltung. Aber auch mehr Bürgerbeteiligung und bessere oder zeitigere Information der Menschen über Pläne und Projekte der Verwaltung lägen ihm am Herzen. Auch die Meinungen von Kindern und Jugendlichen sollen künftig mehr Berücksichtigung finden.

„Ungerader Lebenslauf“

Dabei glaubt Strobel, dass ihm sowohl seine Erfahrungen als Hauptamtsleiter sowie seine frühere Tätigkeit in der Kommunalaufsicht zugute kommen. Prägend sei aber auch sein „nicht gerader“ Lebenslauf, wie der in Borsdorf Aufgewachsene selbst sagt. Denn nach seinem Studium zum Diplomverwaltungswirt hatte er noch keinen Bock auf einen Job in der Verwaltung. Statt dessen schrieb er als freier Mitarbeiter für die LVZ in Eilenburg und Taucha Artikel und wechselte danach ins Marketing der Tauchaer Lintec AG. Im Anschluss erfüllte er sich seinen Traum vom Ausland, lebte 18 Monate in Schweden und leitete dort am Stockholmer Flughafen ein Restaurant. Schwedische Krimis liest Strobel noch heute gern, in Originalsprache. Städtereisen mit Blick auf Kunst und Kultur sowie lange Zugreisen zählt Strobel ebenso zu seinen Hobbys. Jetzt aber will er sich vor allem weiter auf seine Tätigkeit im Rathaus konzentrieren und in der Freizeit um Stimmen werben. Denn um überhaupt auf den Wahlschein zu kommen, braucht Strobel im Frühjahr mindestens 60 Unterstützungsunterschriften.

Von Olaf Barth