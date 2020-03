3D-Zeitreise am Dispatcher Turm zeigt See-Entwicklung

Großpösna/Zwenkau

Gute Nachrichten in diesen schwierigen Tagen: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Südraum Leipzig hat für insgesamt 19 Projekte in der Region 841 000 Euro aus dem europäischen Leader-Förderprogramm zur Entwicklung ländlicher Räume freigegeben.

Großpösna profitiert doppelt

Großpösna ist mit zwei Vorhaben dabei. Am Dispatcher-Turm mit dem Vineta-Bistro, das sich an sonnigen Tagen zu einem Publikumsmagneten entwickelt hat, soll es künftig möglich sein, zu einer Zeitreise aufzubrechen. Das neue touristische Angebot auf der Magdeborner Halbinsel lässt Besucher hautnah die Entwicklung des Störmthaler Sees mittels 3D-Visualisierung erleben. Bei blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen nutzen am Mittwoch noch zahlreiche Radfahrer und Spaziergänger den Freisitz zu einer Rast – mit dem Hinweis am Ausschank, doch zwei Meter Abstand zu halten. Außerdem plant die Stadt den Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes.

Quelle: André Kempner

Flutlicht für Sportplatz Großdalzig

Der SV Eintracht im Zwenkauer Ortsteil Großdalzig wird zukünftig seinen Trainings- und Spielbetrieb mit einer neuen Flutlichtanlage absichern.

Weitere Projekte im Landkreis: Der Verein zur Förderung des Museumshofs Wyhra e.V. will einen Museums-Guide etablieren, der es auch Blinden und Gehörlosen erlaubt, sich das Museum zu erschließen. Spielplätze in Elstertrebnitz und Pötzschau sollen erneuert werden. Die Grundschüler in Groitzsch können sich auf einen neu gestalteten Schulhof freuen. Der Gutsherrenpark in Kitzen soll mit der Teichsanierung weiter aufgewertet werden.

Von Gislinde Redepenning