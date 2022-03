400 Scheidungen pro Jahr im Landkreis Leipzig: Was tun, wenn der Streit ums Trennungskind eskaliert?

Landkreis Leipzig

Trennungen von Paaren mit Kind sind eine „organisatorische und emotionale Herausforderung“, sagt Sylvia K. Will, Leiterin der Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Wegweiser-Vereins in Böhlen. Im Interesse der betroffenen Kinder empfiehlt sie, sich bei Problemen rechtzeitig Unterstützung zu holen. Denn: „Je länger das dauert, desto mehr verhärten sich die Fronten und desto schwieriger ist eine einvernehmliche Lösung.“

Frage: Welche Rolle spielt das Thema Trennungen in Ihren Familienberatungsstellen?

Sylvia K. Will: Eine riesengroße Rolle, 75 Prozent unserer Klientinnen und Klienten kommen aus Familien mit Trennungshintergrund. Das ist nicht nur bei uns so, sondern in Beratungsstellen deutschlandweit. Und wenn die Statistik von 400 Scheidungen pro Jahr im Landkreis Leipzig spricht, sind ja noch nicht die Trennungen der vielen Paare mit Kindern erfasst, die nicht verheiratet waren.

Sylvia K. Will: „Krisen gehören zum Leben dazu. Sie sind nicht per se schädlich für uns. Wichtig ist, wie wir mit Krisen umgehen.“ Quelle: privat

Hat der Beratungsbedarf hier zugenommen?

Ja, weil es gesellschaftliche Veränderungen gab. Früher war es in der Mehrheit der Fälle so, dass die Kinder bei einem Elternteil, meistens der Mutter, blieben und der andere Elternteil sie jedes zweite Wochenende sah. Heute wünschen sich häufig beide Elternteile einen intensiven Umgang mit ihren Kindern, zum Beispiel im Wechselmodell.

Das ist oft nicht einfach zu organisieren und deshalb wenden sich überforderte Eltern an Sie?

Leider oft erst sehr spät, zum Beispiel wenn es schon die erste Gerichtsverhandlung zum Umgang mit dem Kind gab und der Richter die Eltern zu uns in die Beratungsstelle schickt. Da haben aber die Kinder unter Umständen schon mehrere Jahre gelitten, weil die Eltern die Situation nicht klären konnten.

Diese Grafik zeigt die Zahl der Ehe-Scheidungen im Landkreis Leipzig in den vergangenen Jahren und wie viele Kinder davon betroffen waren. Quelle: ZdS

Sie empfehlen sich frühzeitig Unterstützung zu holen?

Ja unbedingt! Und zwar immer, wenn Eltern das Gefühl haben, dass sie die Probleme nicht selbst lösen können und das Kind leidet. Je länger das dauert, desto mehr verhärten sich die Fronten und desto schwieriger ist eine einvernehmliche Lösung. Hinzu kommt, dass wir als Beratungsstelle wie die meisten anderen auch dauerhaft an unseren Kapazitätsgrenzen und darüber hinaus arbeiten und es kaum freie Termine gibt. Die Beratungen von Familien in Trennung sind komplex und zeitintensiv.

Wie läuft die Beratung ab?

Das ist unterschiedlich. In der Regel sprechen wir zunächst getrennt mit den ehemaligen Partnern einzeln, bevor es dann gemeinsame Termine gibt. Manchmal läuft die Einzelberatung parallel dazu weiter, in sehr strittigen Fällen arbeiten wir dann in der Elternberatung mit zwei Beraterinnen oder Beratern, so dass jeder seinen eigenen Ansprechpartner hat.

Zur Person Sylvia K. Will ist Diplompsychologin und Familientherapeutin. Die 38-Jährige leitet die Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Wegweiser-Vereins – mit Standorten im Landkreis Leipzig (Böhlen und Markkleeberg) sowie in der Stadt Leipzig (Engelsdorf). Zwölf Mitarbeiterinnen sind dort beschäftigt.

Werden die Kinder einbezogen?

Das kann man so generell nicht beantworten, aber wenn es für den Prozess wichtig ist, dann ja. Wenn Kinder psychisch sehr belastet sind, geht es zum Beispiel darum, für sie einen Ansprechpartner außerhalb der Familie zu finden. Die Verantwortung für die Gestaltung des Umgangsmodells und die Klärung der Elternkonflikte liegt jedoch vollständig bei den Eltern.

Kinder leiden bei Trennungen in der Regel sehr.

Trennungen sind Lebenskrisen, die extremen Stress verursachen. Genauso wie beispielsweise der Tod eines Angehörigen oder auch ein Umzug. Krisen gehören zum Leben dazu. Sie sind nicht per se schädlich für uns. Wichtig ist, wie wir mit Krisen umgehen. Kinder sehnen sich nach einem Umfeld, wo sich die Menschen mögen und aneinander Interesse haben. Das ist jedoch auch nicht gegeben, wenn sich die Eltern dauernd streiten. Es geht eher darum, das Umfeld nach der Trennung so gut wie möglich zu organisieren als darum, Trennungen um jeden Preis zu vermeiden.

Statistik Im Landkreis Leipzig wurden in der jüngsten Vergangenheit mehr als 400 Ehen pro Jahr geschieden: 2020 gab es 423 Trennungen; 2019 waren es 402; 2018 gab die Statistik 403 an und 2017 465 Scheidungen, informierte das Statistische Landesamt. Dabei waren jeweils zwischen 308 und 372 minderjährige Kinder pro Jahr von der Trennung seiner Eltern betroffen. Im Jahr 2020 betrug die Scheidungsrate von Ehen in Deutschland rund 38 Prozent. Auf drei Eheschließungen kam damit rechnerisch zirka eine Scheidung.

Welche Fehler machen Eltern?

Häufig verlieren Mütter und Väter nach der Trennung ihr Kind aus dem Blick, weil sie nur noch mit sich selbst beschäftigt sind. Nach einer Trennung sind alle Beteiligten in psychischer Not. Die Kinder bräuchten jetzt Erwachsene, die sie stärken und unterstützen, doch die sind häufig aufgrund der eigenen Belastung gar nicht in der Lage dazu. Es ist wichtig, dass Eltern trotz aller Konflikte mit dem anderen Elternteil schauen: Welche Bedürfnisse hat mein Kind jetzt? Einen guten Umgang zu regeln, ist eine organisatorische und emotionale Herausforderung.

Sie sprechen vom Wechselmodell, wobei das Kind abwechselnd bei Vater und Mutter ist?

Dazu gibt es viele Vorurteile. So denken manche, dies muss immer ein Wochenmodell sein. Das stimmt aber nicht, bei kleineren Kindern sind häufigere Wechsel beispielsweise alle zwei oder drei Tage durchaus üblich. Das Alter spielt eine entscheidende Rolle und natürlich auch die Familienumstände. Letztendlich können Eltern jedes Modell ihren individuellen Gegebenheiten anpassen.

Wechsel- oder Residenzmodell fürs Kind? Dazu gibt es Pro und Contra. Quelle: LVZ

Wo sehen Sie Nachteile des Residenzmodells, also wenn das Kind fest bei einem Elternteil lebt?

Nehmen wir an, dass das Kind bei der Mutter lebt und den Vater jedes zweite Wochenende sieht. Der Vater ist dann komplett vom Alltag des Kindes ausgeschlossen. Er weiß kaum etwa von der Schule, von den Freunden oder von Arztterminen. Interessant ist, dass bei diesem Modell häufig beide Elternteile aufeinander neidisch sind. Der eine, weil er das Kind nicht jeden Abend ins Bett bringen darf und den Alltag mit dem Kind vermisst. Der andere, weil er überlastet ist und sieht, was für schöne Dinge der „Event-Elternteil“ am Wochenende organisiert und sich nach unbeschwerter Zeit mit dem eigenen Kind sehnt.

Kontakt und Informationen Telefonische Neuanmeldung zur kostenfreien Beratung für die Standorte des Wegweiser-Vereins unter 034206/75825 zu folgenden Zeiten: Montag 10-12 Uhr, Mittwoch 14-16 Uhr, Donnerstag 14-16 Uhr. Angeboten wird eine monatliche Online-Sprechstunde „Trennung – und jetzt?“, die nächsten Termine: 28. März 10-12 Uhr, 5. Mai 14-16 Uhr. Regelmäßig bietet der Verein Online-Vorträge an, zum Beispiel „Alle zusammen – aber wie?“ über Patchworkfamilien am 18. März oder „Hörst du mir überhaupt noch zu?“ am 6. Mai. Es gibt noch freie Plätze in der bald startenden Online-Gruppe für getrennte Eltern „Trennung kindgerecht“: Anmeldung bis zum 15. März unter praevention@wegweiser-boehlen.de Weitere Infos unter https://familienberatung-wegweiser.de

Schwierig wird es zudem, wenn der Ex-Partner sich neu verliebt hat.

Dann gibt es oft die große Angst, dass die neuen Partner die eigene Rolle einnehmen könnten. „Es gibt doch nicht genug Liebe für alle“ oder „ein Kind kann nur eine Mutter und einen Vater haben“, sagen dann manche. Interessanterweise kommt bei einem Geschwisterkind dieser Gedanke nicht auf: Lieben Väter und Mütter ihr zweites oder drittes oder viertes Kind nicht genauso wir ihr erstes? Es gibt viele Ängste und es ist gut, sich rechtzeitig Hilfe zu holen, bevor die Situation ganz schlimm wird. Dazu muss man nicht unbedingt in eine Beratungsstelle. Es lohnt sich, Bücher darüber zu lesen. Wir bieten übrigens auch Online-Seminare, Elterngruppen und eine Trennungssprechstunde zum Thema an.

Hat es mit Scham zu tun, dass Betroffene so spät in die Beratung kommen?

Scham spielt definitiv eine Rolle. Viele denken aber auch, ihre Situation ist nicht dramatisch genug oder sie wollen den „wirklich schlimmen Fällen“ nicht den Platz wegnehmen. Viele wissen auch nicht, dass es uns gibt. Wenn das Gericht sie dann zu uns schickt, sagen sie: „Wenn wir das gewusst hätten, wären wir schon zwei Jahre eher gekommen!“

