Grosspösna

Sport treiben, die Landschaft genießen und sich als Team bewähren – das sind die primären Ziele des vom Großpösnaer Lauf- und Freizeitverein Oberholz ausgerichteten Leipziger Südraum-Marathons. Am Sonnabend, den 14. September, findet er am Störmthaler See zum 20. Mal statt. Mit im Boot ist auch wieder die Sparkasse Leipzig als Förderer und Namensgeber. Gesamtleiter Peter Krümmel vom Veranstalter Soziokulturelles Zentrum Kuhstall lädt noch interessierte Teams zur Teilnahme ein. Diese könnten sich weiterhin verbindlich anmelden. Informationen dazu gibt es im Internet.

Drei Personen sind ein Team

Allerdings geht es hier nicht um Einzel-, sondern tatsächlich um Teamleistungen. Bei dem etwas anderen Marathon gelten diese einfache Regeln: Zwei Fahrradfahrer und ein Läufer, gleich welchen Geschlechts, bewältigen gemeinsam als Gruppe die klassische Marathondistanz. Es muss stets ein Teammitglied laufen, die Positionen dürfen dabei beliebig häufig gewechselt werden. So kann jedes Team seine ganz eigene Strategie entwickeln. Zwei Dinge sind allerdings verboten: Abkürzungen und die Mitnahme von Läufern auf dem Fahrrad. Weitere Informationen zum Regelwerk finden sich in den Teilnahmebedingungen.

Seit dem ersten Lauf im Jahr 2000 haben laut Veranstalter 1121 Teams mit 3359 Teilnehmern die Herausforderung angenommen. Zu Fuß und mit dem Fahrrad umrundeten sie den ehemaligen Großtagebau Espenhain, auf dessen Gebiet sich der Störmthaler und Markkleeberger See entwickelt haben. Die rund 42 Kilometer führen über Straßen, Feld-, Sand- und geschotterte Waldwege, teils über Felder und Wiesen. Die Höhenunterschiede können bis zu 50 Meter betragen. Start und Ziel ist der Sportplatz in Störmthal, Rosengang 2. Der Startschuss ertönt um 13 Uhr, Zielschluss ist 18 Uhr.

Nachmeldung am Starttag möglich

Für die Streckenverpflegung sind die Teams selbst verantwortlich, drei bis vier Getränke- und Verpflegungspunkte auf der Strecke werden eingerichtet. Im Zielbereich gibt es Getränke und einen Imbiss. Für die Besten gibt es Preise, außerdem erhält jedes im Ziel ankommende Team eine Teilnehmerurkunde. Bis zum 10. September ist die Anmeldung nur online möglich. Wer sich bis zum 31. Juli anmeldet zahlt pro Team 45 Euro (Sparkassen-Kunden 36 Euro), die Anmeldung bis 10. September kostet je Team 54 Euro (42 Euro). Nachmeldungen sind am Starttag von 9 bis 12 Uhr möglich, für 66 Euro (51 Euro) je Team.

www.leipziger-suedraum-marathon.de

Von Olaf Barth