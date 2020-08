59 Abc-Schützen in Großpösna

Großpösna

Punktlandung für den Aus- und Umbau des Großpösnaer Bürger- und Vereinshaus samt Mehrzweckhalle. Wie versprochen, steht das Gebäude am heutigen Sonnabend für die Schulanfangsfeiern zur Verfügung. Ab 9.30 Uhr werden dort in drei Etappen 59 Abc-Schützen feierlich in die Löwenzahn-Grundschule aufgenommen. Sie verteilen sich in drei Klassen. Auch die Klassenstufe zwei ist dreizügig, während es für die Dritt- und Viertklässler jeweils zwei Klassen gibt. Insgesamt werden an der Schule jetzt 217 Kinder unterrichtet. In den Ferien wurde in der Schule ein Klassenzimmer vorgerichtet, teilte die Verwaltung auf LVZ-Nachfrage mit. Der Raum erhielt demnach eine moderne LED-Beleuchtung, zudem wurde die Elektrik für die bevorstehende Digitalisierung vorbereitet. Rund 10 000 Euro investierte die Gemeinde.

Von Olaf Barth