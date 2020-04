Böschungsabbrüche und Rutschungen am Restloch 13 hielten die LMBV jahrelang in Atem, ebenso das Entfernen von Altlasten. Inzwischen hat sich der kleine See zu einer landschaftlichen Idylle entwickelt. Derzeit wird ein Ableiter zum Zwenkauer See gebaut, der künftig einen stabilen Wasserstand garantieren soll.