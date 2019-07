Grosspösna

In der öffentlichen Sitzung der Großpösnaer Gemeinderäte gab es am Montagabend eine überraschende Änderung der ohnehin recht kurzen Tagesordnung. Thomas Fröhlich ( SPD), der in Abwesenheit von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) als Stellvertreter die Sitzung leitete, verkündete zunächst die Absetzung des 4. Tagesordnungspunktes. In dem Beschluss wäre es um eine überplanmäßige Ausgabe für die Straßenbeleuchtung in Großpösna im Amselweg/Hasenweg gegangen. „Der Punkt wird vertagt, da sind noch Kostenfragen zu klären. Das eilt jetzt auch nicht so sehr, dafür haben wir noch Zeit“, so Fröhlich.

Mängel bei Grünflächen

Stattdessen setzte der Sitzungsleiter ein anderes Thema auf die Tagesordnung: „Informationen zum Baugeschehen in Störmthal“. Dort war vor Kurzem die fertig sanierte Dorfstraße feierlich übergeben worden. Es gab viel Lob für die Bauarbeiten und große Zufriedenheit unter den Anwohnern. Doch jetzt hapert es offenbar bei der Erledigung der notwendigen Restarbeiten, wie Bauamtsleiter Detlef Richter ausführte: „Die Grünflächen sind nicht so wie vereinbart hergestellt worden. Es war ein klare Ausschreibung erfolgt, doch jetzt mussten wir eine qualifizierte Mängelanzeige aufgeben. So, wie sie jetzt ausgeführt wurden, nehmen wir die Garten- und Landschaftsbauarbeiten nicht ab.“

Demnach sei von dem beauftragten Unternehmen der Bodenuntergrund für die vereinbarte Bepflanzung mit Stauden nicht ordentlich vorgenommen worden. So hätte vor der Bepflanzung und der Verteilung des Schotters das Unkraut entfernt werden müssen. Stattdessen sei dann der Schotter viel zu dick aufgetragen worden, sodass die Pflanzen kaum Wachstumschancen haben. Außerdem liegen die Steine nun auch im Schnittgerinne und drohen die Abflüsse zu verstopfen.

Schotter auf falscher Fläche

„Wir hatten vor Ort eine Beratung und haben das alles festgehalten. Es wurde zudem festgestellt, dass zusätzlich eine große Fläche gegenüber der künftigen Kita beschottert wurde, die dafür gar nicht vorgesehen war. Die Arbeiter hätten keine konkreten Pläne bekommen und nicht genau gewusst, wohin der Schotter soll“, führte Richter weiter aus. Dieser falsch verteilte Schotter sollte bis Dienstagabend wieder weggeräumt sein. Für die Behebung der Mängel an den anderen Flächen wurde seitens des Bauamtes der 19. Juli als Termin benannt.

Von Olaf Barth