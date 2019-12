Agra-Park Markkleeberg: So geht es 2020 mit der Sanierung weiter

Markkleeberg

Im Agra-Park, der auf mehr als 50 Hektar landschaftliche und kulturhistorische Eindrücke bietet, gibt es viel zu tun. Grundlage für Erhalt, Sanierung und Rekonstruktion nach historischem Vorbild ist das 2003 erstellte Parkpflegewerk. Es soll jetzt fortgeschrieben werden.

Abstimmung mit Denkmalschutz

In diesem Parkpflegewerk werden aktuelle und künftige Entwicklungsschwerpunkte festgelegt. So eine Grundlage ist nötig, weil alle Vorhaben mit den Denkmalschutz-Behörden des Landkreises und des Freistaats abgestimmt werden müssen. Und die Liste ist lang. Allein 2019 wurden unter anderem zur Verkehrssicherung Bäume verschnitten und Wegeverbindungen mühsam von Unkraut und Wildwuchs befreit. Rund um den Teich wurden Ende November die historischen Blickachsen wiederhergestellt. 2020 wartet ein großes Aufgabenfeld, darunter die Sanierung der Fassade und der Fenster im Weißen Haus, der Abriss eines alten Pumpenhauses und die Entsiegelung der befestigten Flächen im Bereich der ehemaligen Heideschänke. Damit es auch ohne neues Parkpflegewerk weitergeht, arbeitet die Stadt vorerst mit Einzelgenehmigungen.

Parkentwicklung über Epochen

„Wenn man mit offenen Augen durch den Park geht, erkennt man die Defizite“, weiß Judith Nitzschke. Sie ist im Tiefbauamt ebenso wie Tim Fischer für den Bereich Umwelt zuständig. Unter der Regie von Amtsleiterin Kerstin Kloeppel betreuen sie den Agra-Park. Sie bringen die Fortschreibung des Parkpflegewerks auf den Weg und bitten die Markkleeberger um Unterstützung.

Die Entwicklung des Parks lässt sich in mehrere Epochen einteilen. Die Ursprünge um 1890, als Paul Herfurth die Flächen in Raschwitz erwarb, um hier seinen Sommerlandsitz mit Herrenhaus zu errichten, die Nachkriegsjahre und die Zeit nach 1960 bis hinein in die 1980er-Jahre. In jeder dieser Phasen ist viel passiert – vom Pflanzen neuer Bäume bis zum Aufstellen von kunstvollen Plastiken. „Wir müssen uns nun überlegen, welche Epochen wir wiederbeleben wollen“, erklärt Judith Nitzschke. „Dafür brauchen wir Fotos, Bilder, Prospekte, Programme der Landwirtschaftsausstellungen und alle anderen Erinnerungsstücke, die bei den Markkleebergern zu Hause schlummern.“ Zeitzeugen können sich melden. „Anhand der Fotos wollen wir uns ein besseres Bild darüber machen, wie es einmal ausgesehen hat und unsere Aufgabenstellungen besser definieren und koordinieren“, erklärt Nitzschke. Das Material aus den Archiven des Vereins Pro Agra-Park, mit dem zusammengearbeitet wird, ist bereits gesichtet, doch das reiche nicht aus.

Zeitzeugnisse werden auch abgeholt

Wer solche Schätze zu Hause hat, kann sie einscannen und per Mail an buergerservice@markkleeberg.de schicken. Beim Bürgerservice im Rathaus können entsprechende Materialen auch leihweise abgeben werden – beschriftet mit Namen, Anschrift und Informationen, worum genau es sich handelt. „Ich bin gerne bereit, mir etwas abzuholen, falls jemand nicht so gut zu Fuß ist“, verspricht Judith Nitzschke. Interessierte Bürger können sich bei ihr unter der Telefonnummer 0341 3533 240 oder bei Tim Fischer unter der 0341 3533 220 melden. Zeit ist bis zum 31. Januar. Die freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr will der Oberbürgermeister nutzen, um seine Sammlung von rund 50 historischen Postkarten durchzusehen.

Von Gislinde Redepenning