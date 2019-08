Markkleeberg

Markkleebergs Wildschweine finden als Folge der langen Trockenperioden immer weniger Nahrung in den ausgedörrten Waldböden. Seit einigen Wochen machen sie sich auf an die gedeckten Tische in den Randbezirken und Wohngebieten der Stadt, wo sie sich Engerlinge in gut gewässerten Rasenflächen, Fallobst und Ess...