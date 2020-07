Am 20. September entscheiden die Markkleeberger bei der Oberbürgermeisterwahl in der Großen Kreisstadt darüber, ob Amtsinhaber Karsten Schütze (SPD) für sieben weitere Jahre gewählt wird, oder ob sein Herausforderer Karsten Tornow (CDU) ins Rathaus einzieht. Schütze lädt am Freitag zum offiziellen Wahlkampfauftakt ein.