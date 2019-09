Markkleeberg

Am kommenden Wochenende, wenn der Duft frisch geräucherter Fische über die Seepromenade zieht, stehen die Genießer wieder Schlange. Am Samstag und Sonntag laden die Wermsdorf Fisch GmbH und der Anglerverband Leipzig (AVL) zum Fischerfest an den Markkleeberger See ein.

Verlockend: Kulinarisches aus dem Wasser

Jeweils von 10 bis 18 Uhr dreht sich alles um den Fisch, der geräuchert, gebacken, gegrillt, in der Pfanne und in der Suppe, als Flammlachs oder Fischbrötchen angeboten wird. Zahlreiche Tische am Wasser präsentieren Leckeres zum sofortigen Verkosten.

Es gibt jedoch nicht nur Kulinarisches, sondern auch jede Menge Informationen. „Wir wollen die Besucher mit der Fischerei in den Tagebauseen im Leipziger Neuseenland, aber auch mit der sächsischen Fischerei an sich bekannt machen“, erklärt AVL-Geschäftsführer Friedrich Richter. „Der Karpfen beispielsweise, der in vielen sächsischen Fischereibetrieben gezüchtet wird, ist eine der wenigen Fischarten, die von WWF und Greenpeace als uneingeschränkt empfehlenswert zum Verzehr empfohlen werden.“ Einen prächtigen 20-Kilo-Karpfen hat Fischer Jürgen Etzold beim Schaufischen im letzten Jahr herausgeholt. Auch in diesem Jahr findet das Fischen mit Stellnetzen wieder statt. Ab 14 Uhr kann das Publikum vom Ufer aus dabei zusehen. Mit mehreren langen Netzen, aufgehängt in Tiefen zwischen zehn und 20 Metern, sollen die im Freiwasser lebenden Maränen gefangen werden. Neben der Großen und Kleinen Maräne gehen auch vereinzelt Hecht und Barsch ins Netz.

Berufsfischerei soll sich etablieren

Im Rahmenprogramm informiert der AVL zu Vereins- und Verbandsaktivitäten. Die jüngsten Besucher lernen spielerisch Wissenswertes über einheimische Fischarten. Langfristig solle sich, so Richter, die Berufsfischerei an den Tagebauseen etablieren. Dafür seien bereits jetzt die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Anglerverband und die ortsansässige Berufsfischerei investieren deshalb in die entsprechende Infrastruktur. So wurde im Frühjahr am Störmthaler See ein Bootssteg der Nutzung übergeben. Mit dem Bau eines Bootssteges und einer Slipstelle am Zwenkauer See soll noch in diesem Jahr begonnen werden.

Von Gislinde Redepenning