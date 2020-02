Anwohner freuen sich in Großpösna über ausgebauten Mühlweg

Großpösna

Susann Thiel aus Großpösnas Bauamt hatte reichlich Scheren zum Mühlweg mitgebracht. Denn dort wurde am Dienstagabend nach rund achtmonatiger Bauzeit mit dem symbolischen Banddurchschnitt feierlich die ausgebaute Straße freigegeben. Bürgermeister-Stellvertreter Jörg Stephanie ( CDU) dankte nicht nur den beteiligten Planern und Bauleuten, sondern erinnerte auch daran: „Bisher hat in Großpösna kein Bürger für eine ausgebaute Straße dazuzahlen müssen. Das wollen wir auch künftig durchhalten.“ Der 200 Meter lange und drei Meter breite Mühlweg-Ausbau kostete 280 000 Euro, 157 000 Euro davon kamen aus der Leader-Förderung.

Angenehme Überraschung

„Wir haben in Großpösna jetzt nur noch solche Reststücke, die nach und nach gemacht werden müssen“, erklärte Stephani. Aber auch die können es in sich haben. So musste eine neue Wendeanlage für die Müllfahrzeuge gebaut werden. Zu Verzögerungen kam es wegen einer gesonderten Entsorgung des ausgehobenen Erdreiches. Am Ende gibt es jetzt aber eine mit Naturstein gepflasterte Straße samt neuer moderner LED-Straßenbeleuchtung. Vorher sei das eher ein Waldweg mit Schlaglöchern gewesen, erklärte das Anwohner-Ehepaar Dirk und Dörte Lüttke und stellte zufrieden fest: „Wir hätten nie geglaubt, als wir vor 15 Jahren herzogen, dass die Straße mal so hergerichtet wird. Das ist eine sehr angenehme Überraschung.“

Von Olaf Barth