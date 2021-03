Architekt führt per Videokonferenz durch Großpösnas neue Kita „Wirbelwind“

Großpösna

Über 40 interessierte Personen hatten sich online dazu geschaltet, als Architekt Hauke Herberg vom Leipziger Büro quartier vier in einer öffentlichen Videokonferenz den nun endgültigen Planungsentwurf für die neue Kita „Wirbelwind“ vorstellte. Zwei Drittel der Gäste waren Eltern. Auch einige Erzieherinnen schauten sich ihren künftigen Arbeitsplatz an. Das ergab eine Live-Umfrage, die Hauptamtsleiter Daniel Strobel während der Präsentation einblendete. Die mit rund vier Millionen Euro bisher größte Investition der Gemeinde Großpösna soll spätestens im Juni 2022 fertig sein, die Rohbauarbeiten haben bereits begonnen. „Für unsere kleine Gemeinde ein Wahnsinn“, meinte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) mit Blick auf die Kosten. Kita-Fördermittel gebe es nicht. Doch sei es gelungen, in das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen zu werden. Lantzsch hofft auf eine 66-prozentige Förderung, sagte sie. Statt wie bisher 86 Kinder können nach Inbetriebnahme des Ersatz- und Erweiterungsneubaus dann bis zu 156 Kinder betreut werden.

Spielen auf dem Dach

Das Gebäude, das neben der Freiwilligen Feuerwehr sowie in Nachbarschaft des künftigen Generationenwohnparks entsteht, stellt sich gleichermaßen als modern und zweckmäßig sowie architektonisch reizvoll und ökologisch dar. An der Straßenseite wird die in L-Form angelegte Kita von einer Titanzink-Holz-Fassade ummantelt. Auf der Innenseite wiederum dominiert vor allem Holz neben den verschiedenen Fensterflächen. Die gut gedämmte Hülle macht das Gebäude laut Herberg zu einem Niedrigenergiehaus. Der Clou ist das Dach des eingeschossigen Gebäudeteils. Auf dem können die Kinder spielen. Die Sicherheit ist natürlich gewährt, sagte Herberg auf Nachfrage einer Zuhörerin. Auch auf der Freifläche im geschützten Innenraum des L-Baukörpers haben die Knirpse genügend Möglichkeiten sich im Sandkasten, in der Matschküche, auf der Rollerbahn oder an der Kletterwand mit Rutsche zu beschäftigen. Und es gibt sogar eine Speiseterrasse.

Erdwärme und Wasserspeicher

Viele Kopfschmerzen hatte den Planern die Entwässerung bereitet, da der nahe Pösgraben für die Aufnahme großer Mengen Wassers bei Starkregen nicht geeignet ist. Installiert wird jetzt in teils offener Wasserführung eine Rückhaltung, aus der dann bei Bedarf überschüssiges Wasser gedrosselt in den Pösgraben abgeleitet werden kann. Die Wärme für die Einrichtung kommt aus der Erde. Auf dem Grün- und Kiesdach des zweistöckigen Gebäudeteils befindet sich eine Photovoltaikanlage zur Energiegewinnung. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Nachtkühlung soll für gutes Raumklima im Haus sorgen. Wer die Präsentation verpasst hat, kann sich diese noch bis Monatsende im Internet bei Youtube anschauen. Den Link dazu gibt es auf der Homepage der Gemeinde unter www.grosspoesna.com unter Bürgerservice, ebenso die Präsentation als PDF-Dokument.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Lantzsch ist der Kita-Neubau die erste Maßnahme des vom Gemeinderat beschlossenen Konzeptes zur „Sozialen Infrastruktur 2030“. Demnach ist ein weiterer Kita-Ersatzneubau in Störmthal geplant. Außerdem soll an der Löwenzahn-Grundschule angesichts steigender Kinderzahlen ein Schulcampus entstehen, wofür das bisherige Wirbelwind-Gebäude zum Hort umgebaut und später noch erweitert werden soll. Kita-Leiterin Daniela Riehl von der Awo war in die Planungen einbezogen und sagte auch im Namen ihres Teams: „Wir sind voll Vorfreude. So ein Gebäude habe ich in meiner bisherigen beruflichen Praxis noch nicht erlebt.“

Von Olaf Barth