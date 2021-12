Auch das ist Markkleeberg: Weihnachten auf dem Dorfplatz mitten in der Stadt

Markkleeberg

Das bunte Treiben im ehemaligen Herrengut Großstädteln erinnert in diesen Tagen irgendwie an Szenen, die man sonst nur noch auf nostalgischen Adventskalendern findet. In der Mitte des riesigen Hofes wird ein großer Christbaum geschmückt und um ihn herum toben Kinder, während Erwachsene geschäftig ihre Weihnachtseinkäufe ins Haus bringen. „Eigentlich fehlt nur noch Schnee“, sagt Martin Leiser, während er versonnen auf das Geschehen im großen Hof blickt.

Hier, im ehemaligen Gut am Markkleeberger Altendorffplatz, hat sich der 46-Jährige seinen Traum erfüllt. Aufgewachsen im anonymen Trubel der Großstadt Frankfurt am Main, habe er als Kind genau dieses unbeschwerte, fast ländliche Ambiente ebenso vermisst wie das gemeinsame Herumtollen mit anderen Kindern, erzählt Leiser. „Vor allem die geschützte Atmosphäre und das soziale Miteinander sind wichtig für die Entwicklung junger Menschen“, sagt er von seiner Sehnsucht, die ihn schon sein ganzes Leben lang begleitet und in ihm auch so etwas wie „das Kind im Manne“ bewahrt habe.

Kinder, Kinder

Kinder gibt es hier in der Tat auffallend viele, im frisch sanierten Herrengut, dessen Wohnungsangebot sich speziell an Familien mit Nachwuchs richtet. Alle 17 Wohnungen sind vermietet und mit ihren Eltern hatten hier zunächst auch 21 Kids ein neues Zuhause gefunden. „Inzwischen sind es 26“, lächelt Martin Leiser verschmitzt. In den letzten 18 Monaten habe es im Großstädtelner Gut bereits fünf Mal Nachwuchs gegeben, berichtet er. Auch die Leisers selbst haben einen kleinen Beitrag dazu geleistet und so wächst die kleine Frieda, der jüngste Spross der fünfköpfigen Familie, jetzt gemeinsam mit ihren Geschwistern Mathilda und Johann sowie den anderen 23 Kindern hier am Altendorffplatz auf.

„Wie ich es mir als Kind gewünscht hätte“

Eigentlich ist es Martin Leisers Job, Gebäude zu kaufen, zu sanieren und dann weiter zu veräußern. Als er vor rund zehn Jahren das alte Großstädtelner Gut entdeckt hatte, war ihm aber sofort klar: „Hier will ich selbst leben.“ Rund sieben Millionen Euro habe er seitdem in die Hand genommen, um das Anwesen in drei Bauabschnitten zu sanieren. „Neben einigen durch die historische Bausubstanz bedingten Raffinessen zeichnen sich die Wohnungen vor allem durch das Vorhandensein von jeweils zwei Kinderzimmern aus“, erläutert der Familienvater. Auch der zentrale Platz, den das Gebäudeensemble umgibt, ist fest in den Händen der jungen Generation. Hier hat der gebürtige Aschaffenburger einen riesigen Spielplatz mit Nestschaukel, Küchenhaus, einem Traktor und anderen Spielgeräten sowie einen rund 120 Quadratmeter großen Sandkasten errichten lassen. „Auch da habe ich mich von dem Gedanken leiten lassen, wie ich es mir als Kind gewünscht hätte“, gibt er zu.

Dass die etwas älteren Kids trotzdem manchmal hinüber auf die andere Seite des Geländes blicken, mag am Reiz des Unbekannten liegen, der bei Heranwachsenden naturgemäß Abenteuerlust weckt. Allerdings hat Martin Leiser dieses Areal zwischen dem Gutshof und der Großstädtelner Kirche schon längst für sein familiäres Wohnkonzept entdeckt. Hier soll das „kinderfreundliche Dorf in der Stadt“, wie er sein Projekt bezeichnet, um 40 weitere Wohnungen wachsen. „Der Bereich zählt zwar zu dem 27 000 Quadratmeter umfassenden Areal des Guts, aber um es als Baufeld nutzen zu können, muss erst noch der Bebauungsplan geändert werden“, blickt der Eigentümer schon auf vor ihm liegenden Aufgaben nach dem Jahreswechsel, bevor er von seiner aktuellen Tagesaufgabe eingeholt wird. Ehefrau Susann bringt mit den Kindern gerade die letzten Accessoires am Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz an. Jetzt müssen die Bratwürste auf den Grill und der Kinderpunsch erwärmt werden.

Von Rainer Küster