Auf Großpösnas Kita-Dach kann gespielt und gegärtnert werden

Großpösna

An der Straße Hinter den Gärten, gleich gegenüber dem Hellerteich soll Großpösnas dringend benötigter Ersatzneubau für die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ entstehen. Wie das Objekt aussehen könnte, stellten jetzt die Projektleiter Hauke Herberg und Kim Wortelkamp anhand der aktuellen Entwurfsplanung im Gemeinderat vor. Beide kommen vom Leipziger Architekten- und Landschaftsarchitektenbüro „quartier vier – Herberg/Siebeck/ Wortelkamp“, welches die General- und Fachplanung übernommen hat. In Nachbarschaft des Generationen-Wohnprojektes gegenüber dem Pösna Park soll nun in L-Form ein zweigeschossiges Kita-Gebäude entstehen. Die Außenanlagen umfassen eine große Freispielfläche mit Kletterwand, Rutschhügel, Sandspielfläche, Rollerbahn und Krippengarten. Als Erweiterung zum benachbarten Wohnprojekt wird an einen Mehrgenerationenspielplatz samt Gemeinschaftsküche gedacht.

Quelle: quartier vier – Herberg/Siebeck/Wortelkamp

Dachterrasse mit Hochbeeten

Die von der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) betriebene Einrichtung soll 48 Krippen- und 108 Kindergartenplätze haben. Im Foyer gebe es eine Projektinsel. Die Räume würden so aufgeteilt, dass trotz der großen Anzahl Kinder für die Gruppen eine gewisse Balance und Übersichtlichkeit erhalten bleibe, sagte Herberg. Außerdem gebe es einen hohen Mehrzweckraum, Kochmöglichkeiten und einen Küchengarten. Auch die Dächer des „L“ würden in die Nutzung einbezogen. Eines werde begrünt und für eine Photovoltaik vorbereitet, auf dem anderen könnten eine Dachterrasse mit Sandspielflächen und Hochbeeten entstehen. Von dort sei eine Rutsche in den Garten denkbar. Und die Gruppenräume könnten statt mit einer Wand mit einem Austritt in den Garten enden.

An Beschattung wird gedacht

Gemeinderat Harald Köpping (Linke) schwärmt: „Das ist mit Abstand das beste Kindergartenkonzept, es ist großartig. Und wir wollen doch einen Kindergarten, der einzigartig ist in der Region.“ Ratskollegin Elke Wolf ( AfD) erkundigte sich nach dem Wärmeschutz, gerade wegen der vielen Glasflächen. Und sie wollte wissen, ob das Essen angeliefert oder selbst hergestellt wird. Herberg bezeichnete den sommerlichen Wärmeschutz als A und O. Das werde bei der Lage und Ausführung beachtet. Statt mit Verschattungen werde man mit Vordächern arbeiten, die die direkte Sonneneinstrahlung im Sommer verhindern. Betreff des Essens sagte Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos): „Die Eltern könnten sich gemeinsam mit der Awo für einen Lieferanten entscheiden. Eine eigene Fertigungsküche in der Kita können wir uns nicht leisten.“

Einzug im Sommer 2021

Die genaue Kostenermittlung für das Vorhaben läuft noch, informiert auf LVZ-Anfrage Bauamtsleiter Patrick Wiederanders. Mit knapp unter vier Millionen Euro rechne man aber. Gut zwei Drittel davon könnten aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ gefördert werden. Nach den Sommerferien 2021 soll die Einrichtung bezogen werden können. „Das ist sportlich, aber wir haben massiven Druck, weil der Bedarf groß ist“, so Wiederanders. Nach dem Umzug der Kita soll am alten Standort an der Grundschule gleich mit der ebenfalls dringend notwendigen Horterweiterung begonnen werden.

Von Olaf Barth