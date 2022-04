Auf den Spuren eines besonderen Markkleeberger Gastes

Markkleeberg

Jahrzehntelang haben Menschen in Höhe der Bornaischen Straße auf die Straßenbahn gewartet – ohne zu wissen, welche Geschichte das Haus hinter dem Zaun birgt. Das sollte so nicht länger bleiben, haben sich der Besitzer des Anwesens und ein Anwohner aus der Nachbarschaft gedacht und deshalb jetzt ein seit 2012 geplantes Vorhaben in die Tat umgesetzt. Ein großes Schild weist nun auf die Geschichte hin, die das Haus Nummer 53 zu erzählen hat. Denn hier, wo sich einst der Sitz des Verlages Karl Rauch befand, war im März 1939 der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry, Schöpfer der weltberühmten Erzählung „Der kleine Prinz“, zu Gast.

Hinweise auf Postkarten

Falko Höffl, der das Haus in der Bornaischen Straße 53 bewohnt und hier eine Handwerksfirma für Heizungs- und Sanitäranlagen betreibt, hatte schon lange geahnt, dass es mit dem Gebäude etwas Besonderes auf sich haben musste. „Auf alten Postkarten fand ich öfter Hinweise auf den früher hier ansässigen Verlag“, erzählt der Techniker. Es sei sein Nachbar Birk Engmann gewesen, der ihn schließlich auf den richtigen Weg brachte. „In den ‚Leipziger Blättern‘ ist 2012 ein Artikel darüber erschienen“, erinnert sich Engmann, der selbst als Publizist arbeitet. Die Leipziger Autorin Sabine Knopf war darin der Sache auf den Grund gegangen und hatte so die längst vergessene Geschichte wieder ans Licht geholt.

Leipziger Autorin recherchiert

„Ich bin 2011 bei meinen Recherchen für das Werk ‚Buchstadt Leipzig‘ darauf gestoßen“, berichtet Sabine Knopf. Demnach war de Saint-Exupéry während seines dreitägigen Besuches der Leipziger Messe im März 1939 Gast des Verlegers Karl Rauch. Es war der Beginn einer Freundschaft, die schließlich auch dazu führte, dass im September 1939 die deutsche Übersetzung seines Romans „Wind, Sand und Sterne“ im Markkleeberger Verlag erstveröffentlicht wurde.

Das von Falko Höffl und Birk Engmann initiierte Hinweisschild macht neugierig auf mehr Informationen rund um die interessante Geschichte. Quelle: André Kempner

Dass die Geschichte des Hauses auch über touristisches Potenzial verfügt, kann Falko Höffl an einem originellen Beispiel erläutern. „Vor zwei Jahren stand plötzlich ein chinesischer Tourist fragend vor meinem Haus“, erzählt er. „Ich habe ihm erklärt, dass es in Leipzig auch eine Bornaische Straße gibt und er zurückfahren muss.“ Während der Tourist auf die Straßenbahn wartete, habe ihm Höffl etwas über die Geschichte seines Hauses erzählt. „Da stand er plötzlich im Grundstück, hat fotografiert und war so begeistert, dass er sogar die nächste Tram verpasst hat.“

Puzzle-Teil mit touristischem Potenzial

Diese Wirkung verspricht sich Höffl jetzt auch von der Info-Tafel vor seinem Haus. „Es ist ein Puzzleteil“, sagt er. „Markkleeberg hat mehr Potenzial als einen schönen See. Die natürlich gewachsenen, erhaltenswerten Ortschaften und ihre reiche Geschichte sind ein dickes Pfund“, ist er überzeugt. Und Geheimnisse gebe es noch genügend zu lüften. So habe Höffl erfahren, dass in Markkleeberg noch das Grab des 1966 in Unterpfaffenhofen bei München verstorbenen Verlegers Karl Rauch existiert. Die Ruhestätte des Mannes, der auch als Wegbereiter des deutsch-französischen Gedankenaustausches gilt, werde noch heute von unbekannter Hand liebevoll gepflegt.

Von Rainer Küster