Auf einen Klick: Was die Oberschulen und Gymnasien im Kreis Leipzig bieten

Landkreis Leipzig

Gymnasium oder Oberschule? Am 7. Februar erhalten die Viertklässler im Landkreis Leipzig ihre Bildungsempfehlung und der Abschied von der Grundschule steht bevor. Damit erhalten Eltern eine Orientierung, ob das Kind für Gymnasium oder Oberschule geeignet ist. Dann stehen Familien vor einer wegweisenden Entscheidung. Welche Bildungseinrichtung ist geeignet? Was ist bei der Schulwahl zu beachten?Wir geben einen Überblick über Besonderheiten und Profile von Gymnasien und Oberschulen der Region sowie den Terminen zu Tagen der offenen Tür in den Einrichtungen.

>> Klicken Sie für die Darstellung der Angebote in und Informationen über die Schulen in der Karte auf die jeweilige Einrichtung:

Von thl