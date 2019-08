Zwenkau

„Auftakt“ heißt die Ausstellung von Olivia Heinemann, die derzeit in der Lehmhaus-Galerie zu sehen ist. Die 20-Jährige wurde von ihrer Mutter, der Leipziger Künstlerin Alexandra Bonin, beim Malen inspiriert. Olivia Heinemann hat ein Faible für Acrylmalerei, ist aber auch in den klassischen Zeichentechniken zu Hause. Derzeit wird sie an der BBI Akademie in Halle zur gestaltungstechnischen Assistentin für Grafikdesign ausgebildet.

Die Schau ist bis zum 28. September zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonnabend von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Absprache unter 034203 32588.

Von Gislinde Redepenning