Auszeichnung für Feuerwehr-Spitze

Zwenkau

Zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von Vereinen und Institutionen, beim traditionellen Neujahrsempfang im Zwenkauer Rathaus: Bevor Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) am Freitagabend in seiner Rede auf ein bewegtes Jahr 2019 zurückblickte und mit einer zuversichtlichen Vorausschau auf 2020 aufwartete, brachten die BrassKids der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster unter Leitung von Matthias Büttner mit der Europahymne „Ode an die Freude“ ein wenig internationales Flair in den Ratssaal.

Zwenkauer sind offen für politische Themen

„Es war ein verrücktes Jahr 2019“, sagte Schulz. Man habe viel erreicht und es habe sich viel verändert. Die beiden Wahltage im Mai und September mit ihren hohen Wahlbeteiligungen hätten bewiesen, dass die Zwenkauer politischen Themen offen gegenüberstehen. Mit den neu gebildeten Stadtratsgremien habe sich eine positive Zusammenarbeit entwickelt.

Mit dem Anbau der Kita Pirateninselund der Eröffnung der neuen Kita Wiesengrund habe sich die Situation bei der Betreuung des Nachwuchses kurzfristig entspannt. Eine langfristige, dauerhafte Lösung müsse jedoch her, betonte der Bürgermeister. Die Ausschreibung der Planungsleistungen für die Kita im neuen Wohngebiet Harthweide für 140 Mädchen und Jungen mit einer Erweiterungsoption auf 180 Kinder stehe kurz bevor. Der dringende Wunsch vieler Zwenkauer nach einer öffentlichen weiterführenden Schule werde erst einmal einer bleiben, so Schulz.

Personalkarussell in der Verwaltung dreht sich

Mit Galgenhumor nahm der Bürgermeister die Personalsituation im Rathaus aufs Korn. „Die Umstellung von Windows 7 auf 10 war das kleinste Problem“, sagte er. Rund ein Drittel aller Stellen in der Kernverwaltung blieb aus unterschiedlichen Gründen vakant. „Jetzt sind wir dank der Motivation aller Mitarbeiter bei der Einarbeitung der Neuen auf einem sehr guten Weg“, sagte Schulz. Eine Entscheidung über die neue Bauamtsleitung sei in Sicht.

Zwei Herren wurden mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet: Stadtwehrleiter Thomas Kröter und sein Vize Alexander Hecking. Die beiden Zwenkauer leisteten bei der Freiwilligen Feuerwehr rund um die Uhr ausgezeichnete Arbeit, lobte Schulz.

Von Gislinde Redepenning