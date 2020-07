Bäume im Hitzestress – Markkleeberg bittet um Griff zur Gießkanne

Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg gießt Jungbäume bis zum zehnten Standjahr nach der Pflanzung. Pro Wässerungsgang fließen um die 100 Liter ins Erdreich. Allerdings fielen lediglich 940 der rund 6000 öffentlichen Bäume in diese Kategorie, teilt die Stadtverwaltung mit. Was also tun mit den rund 5000 älteren Stämmen? „Wenn Sie die Natur vor Ihrem Haus unterstützen wollen, dann nehmen Sie bitte einfach eine Gießkanne und wässern Sie tatkräftig“, bittet der Bereich Umwelt und Gewässerunterhaltung im kommunalen Tiefbauamt. „Wir sagen danke für ein baumstarkes Markkleeberg.“

Baum ist „natürliche Klimaanlage“

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) weist auf die Bedeutung der Stadtbäume als „natürliche Klimaanlage“ hin. Ein ausgewachsener Laubbaum verdunste an einem heißen Sommertag bis zu 400 Liter Wasser und kühle somit seine Umgebung ab. Außerdem sei er ein effektiver Schattenspender. Mit gerade mal 15 Metern Kronendurchmesser schaffe es ein einziger Laubbaum, mit seinem Schatten eine Fläche von 160 Quadratmetern zu kühlen.

Optimal: am frühen Morgen oder späten Abend

Gegossen werden sollte am besten am frühen Morgen, da der Boden dann am aufnahmefähigsten ist oder am späten Abend nach Sonnenuntergang, empfiehlt die SDW. Sehr trockener Boden sollte erst angefeuchtet oder mit einer Hacke aufgelockert werden. „Gießen Sie lieber seltener, aber dafür mehr. Dadurch vergrößert sich die Chance, dass das Wasser tiefer einsinken kann“, heißt es weiter. „An heißen Tagen werden mindestens 50 Liter empfohlen. Nach oben gibt es keine Grenze.“

Von Gislinde Redepenning