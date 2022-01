Markkleeberg

Zu einem 48-minütigen Stromausfall kam es am Dienstag ab 9.30 Uhr in Markkleeberg, Großpösna, Störmthal und Auenhain. Davon betroffen waren rund 3200 Stromkunden, sagte Evelyn Zaruba, Pressesprecherin der Mitnetz Strom. Bei Baggerarbeiten sei in Großpösna ein Mittelspannungskabel beschädigt worden. „Es wurde auf andere Leitungen umgeschaltet, die Stromversorgung ist gewährleistet. Die Reparatur des Kabels erfolgt demnächst“, so Zaruba.

Von Olaf Barth