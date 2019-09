Bahnreisende müssen in Gaschwitz und Großdeuben mit Fahrplanänderungen rechnen

Markkleeberg

Im Rahmen des Ausbaus der Sachsen-Franken-Magistrale der Deutschen Bahn ( DB) wird seit 2014 der Abschnitt zwischen Gaschwitz und Großdeuben umfassend modernisiert. Damit dort Züge künftig mit bis zu 160 Stundenkilometern fahren können, werden Brücken, rund 14 Kilometer Gleise, Weichen und die Oberleitung erneuert. Die nächste große Aktion dauert vom Dienstag, 24. September, 21 Uhr, bis zum Sonntag, 29. September, 5 Uhr. Erst Ende 2020 sollen alle Baumaßnahmen beendet sein.

Bauarbeiten verursachen Lärm

Die Sachsen-Franken-Magistrale verbindet auf rund 288 Kilometern die Städte Leipzig und Dresden über Werdau mit Hof. Um sie den modernen technischen Anforderungen des Eisenbahnverkehrs anzupassen, wird die Strecke grundlegend erneuert.

Im Bereich Gaschwitz handelt es sich um Bauarbeiten für die Inbetriebnahme der neuen westlichen Bahnhofs- und Gleisanlagen sowie für die Fertigstellung der sogenannten Personenverkehrsanlagen mit Bahnsteigen, Zugängen und Aufzügen. Folgende Arbeiten sind im nördlichen Bereich der Straße Neue Harth in Richtung Leipzig geplant: Rückbau der Bauweiche, die Herstellung der Gleisanschlüsse inklusive Schweißen und Stopfen, Arbeiten an Oberleitungs-, Weichenheizung- und neuen Gleisanlagen, die Inbetriebnahme des Bahnsteiges 2 mit dem Rückbau des Behelfsbahnsteigs. In südlicher Richtung nach Böhlen werden im Bereich der Lindenstraße Weichenheizungsanlagen errichtet sowie neue Gleisanlagen in Betrieb genommen.

Zum Einsatz kommen, teilweise auch in der Nacht und am Wochenende, neben Lastkraftwagen und Baggern lautstarke Geräte zum Verdichten und Rammen sowie Gleisstopfmaschinen. Zwar bemüht sich die Deutsche Bahn, die davon ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten, doch lassen sich diese nicht ausschließen. Dafür bittet die DB Anwohner und Reisende um Verständnis.

Fahrpläne werden zeitweilig geändert

Der Streckenabschnitt Leipzig– Connewitz– Markkleeberg– Gaschwitz wird aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten vom 23. bis zum 26. September eingleisig und danach bis zum 29. September voll gesperrt. Dadurch kommt es zu Fahrplanänderungen und zum Einsatz von Schienenersatzverkehr. Im ersten Zeitabschnitt sind die Linien S 3 und S 6 betroffen, im zweiten die Linien S 3, S 5/S 5X und S 6.

Ausführliche Informationen zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten gibt es an den Aushängen auf den Bahnhöfen, unter der Service-Nummer der Bahn 0180 6 99 66 33 (20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz; Tarife bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf) sowie im Internet unter www.deutschebahn.com/bauinfos.

Von Gislinde Redepenning