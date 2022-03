Barrierefreier Badesteg am Leipziger Nordstrand wieder in Schuss

Leipzig

Der barrierefreie Badesteg am Nordstrand des Cospudener Sees kann nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder genutzt werden. Das hat die Leipziger Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Der Plattenbelag der etwa 47 Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Stahlgitterrampe sei von einer Spezial-Stahlbaufirma komplett erneuert worden. Die Gesamtkosten der Sanierung beliefen sich auf rund 55.000 Euro, hieß es.

Starke Beschädigungen nach hartem Winter

Im Mai vergangenen Jahres hatte der Steg, der Strand-Besuchern mit eingeschränkter Mobilität das Baden und Schwimmen ermöglicht, aufgrund starker Schäden gesperrt werden müssen. Insbesondere die unter Wasser befindlichen Stegelemente hatten aufgrund frostiger Wintermonate zu Beginn des Jahres 2021 starke Beschädigungen davongetragen. Durch defekte Verbindungselemente hatten sich Stegplatten aus den Verankerungen gelöst und verschoben.

Kontroverse um „Barriere-Bambi 2021“

Zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte der Steg im Hochsommer vorigen Jahres, nachdem der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Die Linke) dem gesperrten Steg den „Barriere-Bambi 2021“ verliehen und moniert hatte, dass er gehandicapten Menschen in der warmen Jahreszeit nicht zur Verfügung stehe. Der Behindertenverband Leipzig hatte Pellmann dafür kritisiert, von „reinem Populismus“ gesprochen und Verständnis für die Sperrung bis 2022 gezeigt. Der Steg sei so sehr beschädigt, dass jede Nutzerin und jeder Nutzer in Lebensgefahr schwebe.

Von dom