Bauhaus-Jubiläumsjahr: Schau im Rathaus, Ballett im Kino

Zwenkau

Das „Geometrische Ballett“, eine Hommage an den Maler, Bildhauer und Bühnenbildner Oskar Schlemmer, kommt am Freitag, 13. Dezember, ins Kulturkino Zwenkau. Das dürfte so manchen Leipziger freuen, denn im Oktober war die einzige Aufführung im Westbad am Lindenauer Markt komplett ausverkauft.

Führung durchs Haus Rabe nicht möglich

Die Mitglieder der Kulturinitiative hätten die Aufführung des ganz besonderen Bühnenstücks gerne mit einer Führung durch das noch für die Öffentlichkeit geschlossene Haus Rabe kombiniert, steht doch das einzigartige Bauhaus-Juwel nur wenige Straßen weiter. Das scheiterte jedoch aus terminlichen Gründen. Horst Schmitter, der das Haus 1994 erworben hat, konnte keine Zusage geben. Ihm ist es zu verdanken, dass das Gebäude in beinahe unverändertem Zustand als Kunstwerk erhalten geblieben ist und denkmalgerecht saniert wurde. „Die Vorstellung in unserem Haus ist für ein Publikum weit über Zwenkau hinaus interessant und dürfte nicht zuletzt diejenigen anlocken, die in Leipzig keine Karten mehr bekommen konnten“, sagt Katharina Seifert vom Kulturkino. Beginn ist um 20 Uhr.

Spiel mit Körpern, Farbe und Raum

Das Werk kam 1992 am Theater Braunschweig zu einer Aufführung und war, im Titel bereits ablesbar, Oskar Schlemmer und seinem 1912 entstandenen „Triadischen Ballett“ gewidmet. Der Maler, Bildhauer und Bühnenbildner beschäftigte sich mit der korrespondierenden Beziehung zwischen Figur und Raum. Weil er die Fixierung der Bewegungen in plastischen Darstellungen als einschränkend empfand, wählte er den Tanz als darstellerische Alternative.

Künstlerin Ursula Sax lässt in der Neuinszenierung die darstellenden Künstlerinnen und Künstler mit Körpern, Farben und Raum spielen. Ihr Konglomerat aus Skulpturen, Performance, Tanz, Theater und Musik rückte im Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019 wieder ins Interesse der Kunstwelt. Sie stülpt ihren Akteuren, die sich mechanisch oder fließend im Raum bewegen, Hüllen über, die Namen wie „Körperpappen“, „Körpermasken“ und „Luftkleider“ haben.

Ausstellung zum Haus Rabe im Rathaus

Im Ratsaal des Rathaus in Zwenkau ist noch bis zum 30. Januar 2020 die Wanderausstellung „Bauhaus100 – Grand Tour der Moderne“ zu sehen. Sie widmet sich dem Haus Rabe in der Ebertstraße, das momentan nur von außen zu bestaunen ist. Das dreigeschossige Wohnhaus gehört in seiner Einheit von Architektur und künstlerischer Ausstattung zu den herausragenden Kulturdenkmalen der Moderne in Mitteldeutschland. Sein besonderer Wert besteht in der vollständig erhaltenen künstlerischen Ausstattung durch Oskar Schlemmer im Inneren. Seit Jahren laufen Gespräche des Landkreises Leipzig mit dem Bund über die Gründung einer Stiftung und die Bereitstellung finanzieller Mittel, die aber noch zu keinem abschließenden Ergebnis geführt haben (die LVZ berichtete). Die Hoffnungen auf eine Öffnung im Jubiläumsjahr haben sich nicht erfüllt.

Von Gislinde Redepenning