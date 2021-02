„Bauhaus in Zwenkau“ ist im Mai hörbar

Zwenkau

Das Kulturkino Zwenkau ist für den Publikumsverkehr derzeit zwar geschlossen, hinter den Kulissen wird aber gearbeitet. Nach dem Erfolg des ersten Hörspaziergangs zum Thema „Verlorene Orte“ rund um den Zwenkauer See im letzten Jahr bereitet Theaterpädagogin Marlen Riedel mit der Kulturinitiative das zweite Projekt vor, finanziert von den Sächsischen Mitmachfonds. Es dreht sich um die Bauhaus-Architektur.

Haus Rabe gilt als Schatz

Zwenkau hat überraschend viele Gebäude im Bauhaus-Stil vorzuweisen – allen voran das Haus Rabe in der Ebertstraße. Der Kulturstiftung Landkreis Leipzig ist es 2020 gelungen, Gebäude und Grundstück für rund 5,8 Millionen Euro vom Hamburger Kunstmäzen Horst Schmitter zu erwerben und ein Nutzungskonzept zum Erhalt und zur Pflege der Immobilie zu erstellen. Die Öffentlichkeit muss wegen der Corona-Pandemie noch draußen bleiben.

Das heutige Kulturkino Zwenkau, 1927 als Walhalla-Lichtspiele eröffnet, gehört ebenso zu den architektonischen Besonderheiten wie das Krankenhaus, das heutige Sana Geriatriezentrum und einige bewohnte Mehrfamilienhäuser wie die sogenannte Jerusalem-Siedlung in der Goethestraße.

Recherchephase läuft

Die interaktive Stadtführung mit einem dramaturgischen Aufbau wird rund eine Stunde dauern und vermittelt Details zur Geschichte der Gebäude und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Premiere soll im Mai sein.

Theaterpädagogin Riedel hat dazu schon viel recherchiert. „Es fehlen aber noch lebendige Ansichten von Zwenkauern“, sagt sie. „Wir befinden uns momentan in der Recherchephase und suchen weitere Informationen, Anstöße, Hinweise und Interviewpartner.“ Wer Lust hat, seine Bauhaus-Geschichten zu erzählen oder jemanden kennt, der die eine oder andere Anekdote auf Lager hat, kann sich per E-Mail an hoerspaziergang@kulturkino-zwenkau.de wenden oder die Telefonnummer 034203 623 150 wählen.

Von Gislinde Redepenning