Bauleute brauchen mehr Stahl für Großpösnas neue Kita

Großpösna

Der Rohbau für Großpösnas neue Kita wächst täglich. Doch es wachsen auch die Kosten. Zum Beispiel, weil sich die für den Rohbau benötigte Menge an Betonstahl um insgesamt circa 70 Prozent erhöht. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates begründete das Bauamtsmitarbeiter Uwe Schneider mit zusätzlichem Materialeinsatz an den Rändern der Bodenplatte und an den Stützen des Laubengangs sowie mit dem Ersatz eines ursprünglich geplanten Streifenfundaments durch eine breitere Ausführung und ungünstigen Bodenverhältnissen.

Preis gestiegen

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Rohbauloses sei bei den Statik-Berechnungen die Detailplanung noch nicht abgeschlossen gewesen. Die Änderungen hätten sich erst mit fortschreitender Realisierung des Baus ergeben. So wäre es zu der Kostenerhöhung von rund 50 000 Euro gekommen. Diese Summe sei aber mit an anderer Stelle weniger verbrauchte Materialien gegengerechnet worden, sodass die Gemeinderäte jetzt noch über einen Nachtrag in Höhe von 23 000 Euro zu befinden hatten. „Die jetzt eingeplanten Mengen und auch die Kostenerhöhung sind nachvollziehbar“, warb Schneider um Zustimmung. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erklärte er, dass sich nicht nur die Mengen, sondern inzwischen auch die Preise kräftig erhöht haben. Die Tonne Mattenstahl sei jetzt 115 Euro teurer als vorher und eine Tonne Stabstahl 85 Euro.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Nachträge

Für das Vorhaben mit dem konkreten Namen Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“ waren von Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) bereits zwei andere Nachträge bestätigt worden. Zunächst betraf dies eine geänderte Ausführung der Bodenplatte, eines anderen Fettabscheiders und zusätzliche Verankerungsmittel, was alles zusammen mit zusätzlichen rund 2800 Euro zu Buche schlug. Und in dem zweiten Nachtrag wurden für eine Stahlbeton-Fertigteil-Außentreppe weitere 1400 Euro fällig. Laut Schneider sind die Gesamtkostender Kita von ursprünglich geplanten 3,92 Millionen Euro auf jetzt 4,2 Millionen Euro gestiegen. Gebaut wird die neue Einrichtung für 60 Krippen- sowie 96 Kindergartenkinder. Sie soll zudem zumindest in Teilbereichen auch für die Betreuung von bis zu sechs integrationsbedürftigen Kindern geeignet sein. Die Eröffnung ist für den Sommer 2022 geplant.

Von Olaf Barth