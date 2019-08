Bad Lausick

„Aufsitzen!“ Henri Heinke gibt lautstark Kommando für die ganze Kolonne. Die Rollerfahrer eilen zu ihren Fahrzeugen, setzen die Helme auf und starten die Motoren. Henri Heinke gehört zum sechsköpfigen Organisationsteam, das schon seit einem Jahr das Rollertreffen plant. Sie wurden von der Interessengemeinschaft Stadtroller Berlin gefragt, ob sie nicht in ihrer Region auch ein solches Treffen organisieren wollen und willigten ein. Zuerst musste eine passende Unterkunft gefunden werden, dann Ausfahrten und Verpflegung geplant werden. „Wir sind froh, dass das Wetter mitgespielt hat“, sagt Henri Heinke.

Tour über Kohren, Nobitz , Grimma bis Borna und Störmthaler See

Am Freitag führte die erste Tour die Roller über Kohren-Sahlis in die Flugwelt nach Nobitz. Der Samstag stand dann im Zeichen von Tagebau und Seenlandschaft. Über Borna fuhr die Kolonne nach Störmthal und von dort weiter nach Grimma und den Rochlitzer Berg. Auf der Route wurden dann immer Stopps eingelegt zum Fotografieren und um die Region kennenzulernen. In Borna schauten sie sich die Emmauskirche an, die 2007 von Heuersdorf versetzt wurde. Der Störmthaler See begeisterte mit atemberaubender Aussicht und einem DDR-Museum, das im Gasthof besichtigt werden konnte. Der letzte Stopp der Tour war der Porphyrsteinbruch mit Lehrpfad. „Nach fast 100 Kilometern auf den Rollern muss man sich auch mal die Beine vertreten“, sagt Henri Heinke.

Bundesstraßen versuchen die Organisatoren auf ihren Routen zu vermeiden. Enge Straßen mit Kurven durch die Natur haben da mehr Charme. Während der Fahrt hat Sicherheit für die Oldtimerliebhaber oberste Priorität. „In einer Kolonne, in der über 20 Fahrzeuge fahren, muss jeder auf seinen Nebenmann achten und diszipliniert fahren“, erklärt Henri Heinke. Die Organisatoren sind deswegen mit Funkgeräten verbunden, um im Notfall reagieren zu können. Falls ein Roller unterwegs ausfallen sollte, fährt ein Barkas B1000 als Besenwagen mit, der den kaputten Roller aufladen kann. Wenn nur eine Kleinigkeit kaputt ist, reparieren die Rollerfahrer vor Ort. Jeder hat Bordwerkzeug im Anhänger. „So eine Zündkerze oder eine Krümmerdichtung ist ja schnell mal gewechselt“, schmunzelt Henri Heinke.

Zur Galerie 22 Berliner Roller auf Tour durch den Landkreis Leipzig

Olaf Full hatte die längste Anreise von allen Teilnehmern. Insgesamt 450 Kilometer legte er von Hagen nach Bad Lausick zurück. „Mir ist kein Weg zu weit. Rollertreffen sind immer wieder schön und die Leute ticken so wie ich“, sagt der 55-Jährige. Sein Troll ist genauso alt, wie sein Fahrer. Seit 1984 ist er im Besitz von Olaf Full. Als er noch seine eigene Kneipe besaß, diente der Roller als Transportmittel für 50-Liter-Bierfässer. Mittlerweile schmücken den Troll zahlreiche Aufkleber. So ist Hamburg, Wismar, Ofenpass oder Harzquerbahn darauf zu lesen. Alles Orte, an denen Olaf Full mit seinem Roller schon gewesen ist. Auch Paris, Brüssel oder der Passo dello Stelvio mit 2760 Metern in Italien gehören dazu. „Wir sind eben alle rollerverrückt“, sagt Olaf Full.

15 Oldtimer in der Garage

Rollerverrückt ist auch Hartmut Barthel. Er hat 15 Oldtimer in seiner Garage. „Das ist mein Hobby. Ich habe nach der Wende angefangen zu sammeln und die alten Maschinen zu restaurieren“, sagt Hartmut Barthel. Er ist mit seiner Frau Christine nach Bad Lausick gekommen, die ebenfalls einen Roller fährt. „Unsere Roller sind ein Stück deutsche Geschichte. Sie sind zwar mit einem Motorrad nicht zu vergleichen, aber überall wo wir hinkommen, freuen sich die Leute und schauen sich unserer Fahrzeuge an“, sagt Lutz Riedel aus Borna, der zum Organisationsteam gehört. Während der Ausfahrt winken immer wieder Menschen am Straßenrand der Kolonne zu.

TV-Beitrag LUDWIGSFELDE | Rollertreffen 2018 in Vorbereitung. Gepostet von teltOwkanal - Regionales Fernsehen am Samstag, 11. August 2018

Nächstes Jahr soll es wieder ein Treffen geben

Die DDR-Motorroller legen an zwei Tagen 175 Kilometer zurück. „Für mich sind diese Treffen immer ein besonderer Höhepunkt. Ich bin sehr zufrieden, wie alles funktioniert hat. Wir hatten nur einen Roller, der ausgefallen ist“, zieht Henri Heinke ein Fazit. „Wir möchten in den nächsten Jahren wieder ein Rollertreffen in unserer Region organisieren.“ Als Erinnerung an das diesjährige Treffen erhielt jeder Teilnehmer eine Plakette für den Roller.

Von Lisa Gerth