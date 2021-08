Bietergefecht um Markkleeberger Kunstwerke eröffnet

Markkleeberg

Wenn am 4. September in der Markkleeberger Innenstadt das dritte Kunstwinkelfest eröffnet wird, fallen die Hüllen von 24 neuen, zu einem Mosaik zusammengefügten Kunsttafeln. Damit die von einheimischen Künstlern gefertigten Gemälde an der Giebelwand des Gebäudes in der Rathausstraße 23 angebracht werden können, müssen die seit einem Jahr dort hängenden Werke vorher allerdings ihren Platz räumen. Sie sollen deshalb versteigert werden. Wie das Bietergefecht abläuft und was mit den Erlösen geschieht, weiß Projektkoordinatorin Kerstin Kaiser.

„Von den 24 aktuell präsentierten Werken stehen 21 bei der Auktion zum Verkauf“, sagt sie. „Die Versteigerung erfolgt in zwei Etappen. In der ersten Stufe, die am 5. August startet, können Gebote im Rahmen einer Online-Auktion im Internet abgegeben werden.“ Das Spektrum der Mindestgebote bewege sich zwischen 40 und 300 Euro, teilt Kerstin Kaiser mit. Der Link zur Online-Auktion sei auf der Internet-Seite www.markkleeberg.de/kunstwinkelfest zu finden. Allerdings gebe es bei dieser Online-Auktion noch keinen Zuschlag. „Das dabei für das jeweilige Bild abgegebene Höchstgebot ist dann zugleich das Startgebot für die richtige Auktion in traditioneller Form, die am 4. September ab 14.30 Uhr an der einmaligen Freiluftgalerie ‚Am Kunstwinkel‘ stattfindet.“ Dort haben Interessenten die Möglichkeit, die aufgerufenen Preise zu überbieten und sich eines der eindrucksvollen Kunstwerke zu sichern.

Erlös sichert Kreislauf der Kunst

Der Erlös der Versteigerung kommt zu 80 Prozent den gestaltenden Künstlern zugute, die übrigen 20 Prozent fließen in das Projekt zurück. „Damit können wir dann neue Aktionen finanzieren, beispielsweise die 24 Tafeln für die Bilder im nächsten Zyklus bezahlen, die dann die Markkleeberger wieder ein Jahr lang erfreuen.“ Das sei ein echter Kreislauf, der auch auf kommunikativer Ebene stattfinde, so Kerstin Kaiser. „Der Kunstwinkel hat sich inzwischen als Podium etabliert, auf dessen Terrain sich kreative Menschen kennenlernen und austauschen“, freut sie sich.

Die Spannung steigt, nicht nur bei den Organisatoren und Künstlern. „Auch für die Bieter ist das eine faszinierende Sache, mit der sie ganz nebenbei das regionale Kunst- und Kulturangebot fördern“, hofft Kerstin Kaiser auf eine rege Beteiligung an der bis zum 2. September laufenden Online-Auktion.

Direkt zur Auktion: https://auktion.ikv-fester.de/de/objekte/au-32/versteigerung_der_kunstmosaike_2021?

Von Rainer Küster