Bio-Woche bei der WBG – kostenlose Tischbehälter als Trennhilfe für Müll

Markkleeberg

In dieser Woche ist beim kommunalen Abfallentsorger KELL der Startschuss für die Auslieferung von insgesamt 12 000 Biotonnen im Landkreis Leipzig gefallen. Zwischen Thallwitz im Norden und Frohburg im Süden, zwischen Pegau und Grimma werden die grauen Behälter mit dem grünen Deckel in den nächsten Monaten in drei Phasen zu den Verbrauchern gefahren.

WBG verschenkt Bio-Tischbehälter

Aus diesem Anlass veranstaltet die Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg (WBG) gemeinsam mit der KELL GmbH eine Bio-Woche zur Klärung aller Fragen rund um die neue Tonne. Um ihren Mietern die Umstellung der Müllentsorgung und das Trennen von Bio- und Restmüll zu erleichtern, hat sich die WBG etwas Besonderes ausgedacht: Sie verschenkt praktische Bio-Tischmüllbehälter mit einem Klappdeckel, die problemlos in jeder Küche Platz finden. Sie können im Rahmen der Biowoche bei der WBG in der Rathausstraße 26 abgeholt werden. Am heutigen Donnerstag ist von 9 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr geöffnet, am Freitag von 9 bis 11.45 Uhr.

Großer Ansturm zum Auftakt

„Der Ansturm war zum Auftakt am Dienstag groß“, freut sich Initiatorin Katja Hildebrandt. Die Prokuristin der WBG nutzt selbst solch einen Behälter und konnte Geschäftsführerin Jana Thomas von ihrer Idee begeistern.„Damit wollen wir von Anfang an verhindern, dass falsch getrennt wird und dass die Leute beispielsweise ihren Biomüll in Plastiktüten entsorgen“, erklärt Hildebrandt. Natürlich werden auch alle Fragen rund um die Biotonne beantwortet. Ein bebilderter Flyer erklärt die Grundzüge der Abfalltrennung auf deutsch, englisch, französisch und arabisch.

Reinigung ist ein Problem

Auch das Problem der Reinigung wird immer wieder angesprochen. „Das hat beim einjährigen Modellversuch in Rötha die Nutzer anfangs sehr beschäftigt“, erzählt Kerstin Hartung von der KELL. „In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass es durchaus handhabbar ist.“ KELL-Geschäftsführer Jens Meissner hatte bereits im Januar den Zwenkauern, die ihre Tonne in der zweiten Aufstellungsphase im Sommer bekommen, erklärt, dass eine professionelle Reinigung von externen Anbietern die Kosten zu stark in die Höhe treiben würde. „In der einstigen Testkommune greifen nach Ablauf des Modellversuchs 40 Prozent der Grundstückseigentümer auf die Biotonne zurück“, berichtete Kell-Sprecherin Kerstin Hartung. Das sei ein höherer Anschlussgrad als ursprünglich erwartet. Grundstückseigentümer können auf Antrag vom Aufstellen der Biotonne befreit werden, wenn alle auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle vor Ort ordnungsgemäß und schadlos kompostiert und verwertet werden.

Infomobil kommt zu den Bürgern

In dieser Woche werden die Biotonnen in den meisten Ortsteilen von Markkleeberg aufgestellt. Ab dem 9. März sind Auenhain und Wachau sowie Großpösna an der Reihe. Markranstädt und Zwenkau werden erst im Juni versorgt. „Während der Einführungsphase werden wir vor Ort in Städten und Gemeinden im direkten Bürgergespräch in Bürgersprechstunden, auf Wochenmärkten oder bei Stadtfesten die Biotonne sowie Tipps und Tricks zur Nutzung vorstellen“, verspricht Kerstin Hartung.

In diesen Orten wird die Biotonne im März an Grundstückseigentümer ausgeliefert. Wann die erste Entleerung erfolgt, steht direkt auf dem Behälter, im Online-Abfallkalender der Kell und in der Abfall-App des Landkreises. Quelle: KELL

Alle Informationen rund um die Biotonne stehen unter www.biolino.info oder auf den Seiten der KELL unter www.kell-gmbh.de.

Von Gislinde Redepenning