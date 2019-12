Biotonne: Bedarf im Landkreis Leipzig ist größer als gedacht

Landkreis Leipzig

Die Biotonne ist im Anrollen. Der kommunale Abfallentsorger hatte dazu Anfang September 78.000 Schreiben an Grundstückseigentümer im Landkreis Leipzig verschickt. Die wichtigsten Details zu Resonanz und weiterem Ablauf:

Wie viele Nutzer erhalten die Biotonne?

Von allen kontaktierten Grundstückseigentümern gingen bislang 31.200 Anträge auf Eigenkompostierung ein. „Das heißt im Umkehrschluss, dass der überwiegende Teil der Eigentümer die Biotonne nutzen wird“, erklärt Jens Meissner, Geschäftsführer der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell). Nach jetzigem Stand werden 46.800 Grundstücke mit Biotonnen ausgestattet.

Der Kreistag hatte im Vorjahr nach hitziger Debatte die flächendeckende Einführung der getrennten Erfassung von Bioabfällen beschlossen. Eigentümer können sich befreien lassen, wenn das Grundstück ausreichend groß ist, gefordert sind 50 Quadratmeter Gartenland inklusive Rasenfläche für jede Person, die zum Haushalt gehört. Ursprünglich war die Kell davon ausgegangen, dass der Anschlussgrad niedriger ausfällt.

„Wir hatten in unserem eher ländlich geprägten Landkreis mit mehr Eigenkompostierern gerechnet“, macht Kell-Geschäftsführer Jens Adam deutlich. „Aber offensichtlich entscheiden sich auch viele Hauseigentümer, die sich befreien lassen könnten, für die Biotonne.“

Wie wird nachgeprüft, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung tatsächlich erfüllt sind?

Bei der immensen Zahl an Vorgängen sei es nicht möglich, alle Anträge auf Herz und Nieren zu prüfen. „Wir haben uns auf Stichproben beschränkt und werden uns auch weiterhin Plausibilitätsprüfungen vorbehalten“, erklärt Meissner. „Außerdem bestätigen die Antragsteller in dem Formular die Richtigkeit ihrer Angaben.“ Eine große Wohnungsgesellschaft hatte zum Beispiel versucht, der Tonnenpflicht zu entgehen. „Die Verantwortlichen wollten zwischen den Neubaublöcken kompostieren. Das konnten wir im Gespräch klären“, berichtet Meissner.

Wie zufrieden waren die Röthaer mit der Biotonne?

Bevor der Landkreis ab 2020 die getrennte Erfassung von Biomüll in allen Kommunen praktiziert, hatte man sich für einen einjährigen Testlauf in Rötha entschieden. Das Unternehmen LQM Marktforschung legte inzwischen seine Befragungsergebnisse vor. „Demnach sind 76 Prozent der Nutzer mit der Biotonne sehr zufrieden oder eher zufrieden gewesen“, berichtet Meissner. „Drei Prozent waren eher unzufrieden, zwei Prozent sehr unzufrieden.

Zehn Prozent machten keine Angaben und acht Prozent antworten mit ,teils, teils’.“ Ein Ergebnis, das die Kell-Verantwortlichen von einer großen Akzeptanz sprechen lässt. Auch nach Ablauf der kostenlosen Modellphase wollen die meisten Tonnen-Tester die Behälter behalten. „Wir hatten rund 1000 Biotonnen in Rötha gestellt. Nur 25 wollen sie wieder abholen lassen.“

In welchen Kommunen rollen die nächsten Biotonnen an?

Ab 1. März werden die Tonnen in folgenden zehn Städten und Gemeinden aufgestellt: Borsdorf, Brandis, Naunhof, Machern, Bennewitz, Thallwitz, Belgershain, Böhlen, Markkleeberg und Großpösna. Der restliche Landkreis folgt ab Juni beziehungsweise September. Über die Auslieferung wird rechtzeitig informiert. In den ersten drei Monaten ist die Biotonne gebührenfrei. Um die Mieter zu erreichen, will die Kell ab Anfang 2020 die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. „Wir kommen mit einem Info-Mobil auf die Wochenmärkte“, kündigt Jens Adam an. In der Abfallbroschüre 2020 werde ebenfalls ausführlich auf die Änderungen eingegangen.

Von Simone Prenzel