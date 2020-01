Biotonne kommt Mitte 2020 nach Zwenkau

Zwenkau

Die Biotonne kommt Mitte des Jahres nach Zwenkau. Jens Meissner, Geschäftsführer des kommunalen Abfallentsorgers Kell, erklärte das Verfahren und die Folgen beim CDU-Stammtisch im Schützenhaus Zwenkau. Bevor es losgeht, wird die Bürgerschaft informiert, unter anderem kommt ein Bio-Mobil mit allen Informationen an ausgesuchte Standorte im Landkreis.

Bürgermeister Holger Schulz (li.) und Gerhard Blume aus dem Vorstand des CDU-Ortsverbandes (re.) begrüßten Kell-Geschäftsführer Jens Meissner. Quelle: Andre Kempner

Biotonne in großen Teilen Deutschlands längst Standard

„Die getrennte Bioabfallsammlung ist in den meisten Kommunen seit Jahren Standard“, sagt Meissner. Seit dem 1. Januar 2015 sind Städte und Gemeinden in Deutschland verpflichtet, ihren Bürgern ein System zur getrennten Sammlung von Bioabfällen aus Küche und Garten bereitzustellen. Das wird nun auch im Landkreis Leipzig umgesetzt – das bislang praktizierte gemeinsame Einfüllen in die Restabfalltonne ist nicht mehr erlaubt.

Immerhin produziert jeder Landkreisbewohner im Schnitt jährlich 50 Kilo Biomüll, das sind rund 50 Prozent aller Abfälle in der Restmülltonne. So kommen bei 260 000 Einwohnern rund 12 900 Tonnen Bioabfall zusammen, aus denen Biogas mit einem Energiegehalt von 5,7 Millionen Kilowattstunden erzeugt werden kann. Das entspricht dem Energiebedarf von rund 2200 Zwei-Personen-Haushalten. Darüber hinaus entsteht hochwertiger Kompost, der die Qualität des Bodens in den Bergbaufolgelandschaften des Landkreises verbessern kann.

Insgesamt werden in Zwenkau 1223 Behälter aufgestellt, das entspricht einem Anschlussgrad von 50 Prozent. Die Grundstückseigentümer werden über den genauen Zeitraum informiert. Die Jahresgebühr für die Biotonne, die 120 Liter fasst, beträgt 17,64 Euro. Wegen der Einführung zur Jahresmitte bleiben 8,82 Euro, von denen drei freie Monate abgezogen werden. Der restliche Betrag von 4,41 Euro ist in der Festgebühr enthalten und wird rückwirkend mit der Jahresrechnung 2021erhoben. Bisher wurden die Abfallgebühren haushaltsbezogen abgerechnet. Durch weniger Leerungen der Restabfalltonnen können nun Kosten reduziert werden.

Leerung alle zwei Wochen

Die Biotonne wird alle zwei Wochen geleert, um Geruchsbelästigungen im Sommer und Festfrieren im Winter zu vermeiden. Die Abrechnung erfolgt nicht pro Entleerung, weil die Tonnen sonst zu lange stehen bleiben würden. Außerdem will man so verhindern, dass Gartenabfälle, um Kosten zu sparen, als wilde Ablagerungen in der Natur landen. Auch die eine oder andere Fahrt zum Wertstoffhof fällt damit weg.

Die Fälligkeitstage für die ersten beiden Leerungen stehen direkt auf dem Behälter, alle weiteren sind im Online-Abfallkalender auf der Webseite der Kell oder in der Abfall-App zu finden.

Befreiung nur mit Nachweis

Eine Befreiung von der Benutzung der Biotonne ist nur möglich, wenn alle auf dem Grundstück anfallenden Bioabfallstoffe fachgerecht kompostiert und verwertet werden. Dafür ist eine Fläche von 50 Quadratmetern pro Person nötig. Bisher sind mehr als 31 000 Anträge eingegangen. Die müssen erst einmal bearbeitet werden, Befreiungen sind daher widerruflich erteilt worden. 55 Prozent aller Wohngrundstücke würden die Biotonne nutzen, sagt Jens Meissner. Wer jetzt noch einen Antrag stellt, muss den Nachweis einer ordnungsgemäßen Eigenverwertung erbringen. „Die ist nur mit einem sehr hohen Aufwand möglich und in einer dichten Wohnbebauung nicht umsetzbar“, betont der Kell-Chef. Die gesetzlichen Vorgaben seien streng.

Von Gislinde Redepenning