Markkleeberg

Startenor Björn Casapietra tourt mit seinem Programm „Hallelujah, die schönsten Himmelslieder“ durch die Lande. In Markkleeberg ist er am Freitag, 6. September, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche zu Gast. Er möchte mit seiner Musik Herz und Seele berühren. Das vermögen keine Lieder besser als vertonte Gebete, findet er. Casapietra spannt mit seiner gefühlvollen Stimme einen eindrucksvollen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik und belegt, dass es keinen Widerspruch zwischen Anspruch und Unterhaltung gibt. „Menschlichkeit, Güte und Liebe machen uns stark – nicht Hass und Hetze“, betont er. Das sei die Kernaussage seines Konzerts, das seinem Publikum viel Spaß bereiten soll. „Klassik ist nicht trocken, die Menschen sollen mitklatschen und mitsingen. Und ich bringe meine freche Berliner Schnauze mit, mit der ich mein Publikum zum Lachen bringen möchte“, verrät er. „Langweilig wird es garantiert nicht.“

Tenor ist Bärenherz-Botschafter

Er ist seit vielen Jahren Botschafter der Kinderhospiz-Stiftung Bärenherz in Wiesbaden. In Markkleeberg sei er selbst noch nicht gewesen, unterstütze das Kinderhospiz aber sehr gerne mit einem Teil seiner Einnahmen. In der Pause würden Spenden gesammelt, außerdem gebe es die Plüsch-Bärchen mit dem roten Herz.

Casapietra kommt hochmotiviert

Sein Repertoire umfasst neben geistlichen Liedern wie „Panis Angelicus”, Mozarts „Ave Verum”, Bach/Gounods berühmtes „Ave Maria” sowie schmelzende Klassiker der Musikgeschichte: Franz Schuberts „ Mille cherubini in coro” oder das weltberühmte „You Raise Me Up” zum Beispiel. Auch den Sensationserfolg „Gabriellas Song” aus dem mehrfach ausgezeichneten Kinofilm „Wie im Himmel” und das traumhafte „Guten Abend, gut‘ Nacht” von Johannes Brahms hat Casapietra im Programm für einen unvergesslichen Konzertabend. „Ich bin richtig motiviert und meine Stimme funktioniert hervorragend“, freut er sich auf den Abend.

Von Gislinde Redepenning