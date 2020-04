Blut spenden in Markkleeberg – ohne Risiko

Markkleeberg

Die Corona-Krise trifft auch die Blutbanken, die Spendenbereitschaft ist zurückgegangen. Dabei sind Blutspendetermine in Sachsen vom Versammlungsverbot ausgenommen. So ruft das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) für Mittwoch, 22. April, von 15 bis 19 Uhr zur Blutspende in den Räumen des Betreuten Wohnens in der Markkleeberger Sonnesiedlung 8 auf.

Temperaturmessung bereits am Eingang

„Für Blutspender besteht kein gesteigertes Risiko, sich während eines DRK-Blutspendetermins mit dem SARS-CoV-2-Virus anzustecken“, betont Torsten Tonn, Medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. „Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Virus über eine Blutspende übertragen werden kann.“ Aufgrund der aktuellen Entwicklung seien Maßnahmen ergriffen worden, die für Spender als auch für Mitarbeiter eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten. „Hierzu zählen unter anderem eine Temperaturmessung bereits am Eingang, die Aufforderung zur Händedesinfektion und Reise-Anamnese sowie die Rückstellung von Spendern, die aus Risikogebieten zurückkehren oder Kontakt zu infizierten Menschen hatten“, so Tonn. Potenzielle Spender mit grippalen oder Erkältungssymptomen würden generell nicht zur Blutspende zugelassen.

Anzeige

Spendewillige werden gebeten, sich kurzfristig im Internet oder über die kostenfreie Hotline zu informieren, ob der in Frage kommende Termin tatsächlich stattfinden kann oder ob es Alternativen gibt: www.blutspende.de und Telefon 0800 1194911

Weitere LVZ+ Artikel

Weitere Informationen zur Blutspende und zum Corona-Virus im Internet unter https://www.blutspende-nordost.de/informationen-zum-coronavirus

Von Gislinde Redepenning