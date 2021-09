Böhlen: Unbekannte zündeln an Trafo

Böhlen

Zum Brand eines Trafos kam es am Sonntagabend in der Nähe von Böhlen. Die Polizei ermittelt.

Sachschaden bleibt gering

Die kleine Station befindet sich außerorts an der von Großdeuben nach Zwenkau führenden Bundesstraße 2 in der Nähe des Böhlener Flugplatzes und eines Imbiss-Kioskes. Zeugen hatten die Polizei gegen 20 Uhr auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Ein Kabel war offensichtlich durch Unbekannte in Brand gesetzt worden. Es war nicht stromführend. Der Schaden hält sich in Grenzen. Die Kriminalpolizei ermittelt dennoch wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von es