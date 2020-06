Großpösna

Wildblumenwiese, Zauberwald, Kräuterspirale und noch viel mehr – beim Tag der „Offenen Gartenpforte im Partheland und Leipzig“ gab es am Störmthaler Weg in Großpösna wieder allerhand zu entdecken. Doch hier, im Botanischen Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen, können Besucher nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen jetzt wieder das ganze Jahr die florale Vielfalt besichtigen. Eine Augenweide nach der anderen lockt zum Näherkommen. Eine erste lädt gleich hinterm Eingang zum Verweilen. Auf meterhohen Stilen sitzen Blüten von Rosa bis Dunkelrot: Dutzende Mohnpflanzen recken sich aus einer Wildblumenwiese. „Wo sieht man das sonst noch?“, fragt ein Besucher bewundernd. Der Schleußiger kommt regelmäßig nach Großpösna. „Ich hole mir Anregungen und Tipps für meinen naturnahen Schrebergarten“, erzählt der Pflanzenfreund.

Pflanzenmarkt war Erfolg

„Viele Besucher stellen Fragen und möchten individuelle Tipps für den richtigen Umgang mit Pflanzen“, bestätigt Hannelore Pohl. „Überhaupt ist das Interesse am Botanischen Garten groß. Umso bedauerlicher, dass coronabedingt einige Projekte ausfallen mussten. Doch jetzt laden wir wieder ein“, macht die Vorsitzende des Freundeskreises Botanischer Garten Oberholz neugierig auf beliebte Veranstaltungen in den kommenden Wochen. „Bereits der Pflanzenmarkt war ein Erfolg. Etliche der Kräuter können noch gekauft werden. Einige sind aus eigener Anzucht, andere haben wir erhalten. Dabei arbeiten wir mit den Werkstätten vom Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte in Knauthain zusammen“, berichtet Pohl.

Anzeige

Nur eine von vielen Bepflanzungen in Großpösnas Botanischem Garten. Quelle: Armin Kühne

Weitere LVZ+ Artikel

Es ist so gut wie alles da, was das Kräuter- und Pflanzenherz begehrt: Salbei, Basilikum, Estragon, Liebstöckl, Guter Heinrich, Zitronenmelisse, Heilziest, Minze, Vitaminbeere, Waldmeister, Ysop… Hat die Kräuterexpertin auch eine besondere Favoritin? „Jede Pflanze ist für sich schön. Doch die Zitronenverbene ist eine meiner Lieblingspflanzen“, verrät die promovierte Agraringenieurin. „Sie aromatisiert alle möglichen Salate, ist eine hübsche Zierpflanze und riecht unwahrscheinlich gut nach Zitrone. Schnuppern Sie mal“, ermuntert die Fachfrau die Besucherschar. Aufmerksam macht Pohl auch auf Brennnessel, Gänseblümchen, Giersch oder Spitzwegerich: „Diese Wildpflanzen stärken in Zeiten viraler Infektionen unser Immunsystem.“

Schmale Wege und Blickachsen

Diese und viele andere Heil-, Gewürz-, Wild- oder Nutzpflanzen werden in sogenannten systematischen Abteilungen vorgestellt. Ein Netz aus schmalen Wegen führt durch das zwei Hektar große Gelände. Bäume, Sträucher, Kräuterspiralen setzen Akzente. Immer wieder öffnen sich neuen Blickachsen. Überwältigend die Vielfalt der Pflanzenwelt. „Ich staune, was es alles für Gewächse gibt“, sagt Ute Ehrlich, während sie den Boden auflockert. Die Gerichshainerin hilft in ihrer Freizeit im Botanischen Garten. „Ich komme gern hier her, jedes Mal lerne ich Neues kennen“, sagt die Pflanzenfreundin.

Der Botanische Garten bietet viele reizvolle Blickachsen zu seinen Naturschönheiten. Quelle: Armin Kühne

Das geht den Besuchern nicht viel anders: Naturschönheiten, wohin das Auge blickt. Wildbiotope und einen Teich gibt es ebenfalls noch zu entdecken. Herrlich weich läuft man auf Rindenmulch und Holzhäckseln im Auwaldbereich der Anlage. Verstecken sich hier die Geister, Trolle und Gnome, wie versprochen ? Oder doch im „ Zauberwald“ an anderer Ecke vom Botanischen Garten? „Seien Sie wachsam!“, warnt das Garten-Team augenzwinkernd.

Von Ingrid Hildebrandt