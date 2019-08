Markkleeberg/Zwenkau

Alle stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Markkleeberg, die am Wahlsonntag verhindert sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht das Wahllokal aufsuchen können, haben im Vorfeld der Wahl zum 7. Sächsischen Landtag am Sonntag, 1. September, die Möglichkeit, ihre Stimme in Form der Briefwahl abzugeben.

Der Versand der Wahlbenachrichtigungen sei bereits erfolgt, teilt Pressesprecher Daniel Kreusch mit. Mit der Wahlbenachrichtigung könnten die Stimmberechtigten ihre Briefwahlunterlagen per Post anfordern, im Briefwahllokal im Rathaus, Einwohnermeldeamt, Rathausplatz 1, abholen beziehungsweise gleich vor Ort die Briefwahl vornehmen. Die Abholung der Unterlagen und die Briefwahl vor Ort seien jeweils zu den Öffnungszeiten der Verwaltung möglich.

Wahlscheine können im Internet angefordert werden

Alternativ können alle Stimmberechtigten, die sich für die Briefwahl entscheiden, ihren Wahlschein per Internet über www.markkleeberg.de anfordern. Ein entsprechender Hinweis ist auf der Startseite veröffentlicht.

Auch in der Stadt Zwenkau werden derzeit die Wahlbenachrichtigungskarten zugestellt. Sie sollten bis zum Sonntag, 11. August, in den Briefkästen gelandet sein, teilt das Wahlamt mit. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten habe, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, könne in der Zeit vom 12. bis zum 16. August während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Stadtverwaltung Zwenkau zur Klärung der Sachlage Einsicht in das Wählerverzeichnis nehmen.

Die bereits beantragten Briefwahlunterlagen werden ebenfalls versandt. Eine neue Beantragung ist online über die Internetseite der Stadt Zwenkau möglich. Die Briefwahlscheine können auch in der Stadtverwaltung abgeholt und vor Ort ausgefüllt werden.

Von Gislinde Redepenning