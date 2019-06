Großpösna

Mit einer fulminanten, humorvollen und sehr unterhaltsamen Vorstellung begeisterte das britische Ensemble „TNT Theatre Britain & ADG Europe“ knapp 300 Besucher am Schloss Störmthal. Die spielfreudige Gruppe mit rund zehn Darstellern führte unter freiem Himmel bei schönstem Wetter Shakespeares Sommernachtstraum komplett in Englisch auf. Eventuelle Vokabellücken konnte sich das Publikum entweder aus der Kenntnis des Stoffes heraus oder aus den Mimiken und Gesten der Schauspieler erschließen. Für die große Freude, die das Stück dem Publikum bereitete, sprach der lange Beifall am Ende.

Führungen am Wochenende

Das Ensemble tourt weltweit und absolviert in Europa gerade eine Schlösser- und Burgen-Tour mit rund 60 Spielstätten. Im Leipziger Raum fiel die Wahl auf das Barockschloss Störmthal, das damit das Schloss Ammelshain als Auftrittsort ablöste. „Ich freue mich sehr, dass die Premiere so gut geklappt hat, nächstes Jahr will die Truppe wiederkommen“, sagte Schlossherr Manfred Kolbe. Organisiert hatte das Ganze Gabriele Berge. Sie ist die Geschäftsführerin und Veranstaltungs-Managerin der Betreibergesellschaft Barockschloss Störmthal GmbH. Die lädt am Sonnabend und Sonntag im Rahmen des Seefestes jeweils ab 14 Uhr zu Führungen ins Schloss ein. Das Erdgeschoss ist laut Kolbe fast fertig saniert und steht dann für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Kulturveranstaltungen zur Verfügung. In diesem Jahr würden lediglich noch Toiletten, eine Küche und ein Tresen eingebaut.

Von Olaf Barth