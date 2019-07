Leipzig/Markkleeberg

Auf der Agrabrücke gilt in Fahrrichtung Leipzig ab sofort Tempo 30. Das hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mitgeteilt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 2 sei „zur Verhinderung von Schäden am Bauwerk und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit“ erforderlich. Hintergrund seien Prüfungen am Bauwerk, die wegen eines UNfallschadens vor wenigen Tagen in Auftrag gegeben wurden, wie das Landesamt weiter mitteilte. „Für eine statisch-konstruktive Teilinstandsetzung wurden die Planungen bereits ausgelöst“, so die Behörde. Die Umsetzung soll voraussichtlich bis Frühjahr 2020 erfolgen.

Von bm