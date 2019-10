Bürger stellen Bio-Tonne auf den Prüfstand

Markkleeberg

Der Kleine Lindensaal im Markkleeberger Rathaus war bis auf den letzten Platz besetzt, als Karsten Schütze am Dienstag die Informationsveranstaltung zur Einführung der Bio-Tonne eröffnete. Dass dies eine Veranstaltung der SPD war und Schütze nicht als OBM, sondern als Vorsitzender der Kreistagsfraktion begrüßte, hat auf das Interesse der Anwesenden nur wenig Schatten geworfen. Zudem war das Auditorium mit den Geschäftsführern Jens Meißner und Jens Adam von der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (KELL) kompetent besetzt.

Einheitliche Regelung

Bereits in seinem einleitenden Überblick ging Meißner auf die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Bio-Tonne ein. Er sprach von gesetzlichen Regelungen, die auch für private Kompostierung gelten und verwies auf mindestens 50 Quadratmeter Grundstücksfläche, die pro Bewohner vorhanden sein müssen. Dass es sich bei dieser Flächenangabe nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Größe, sondern lediglich um das Ergebnis einer Studie handelt, konnte auch Meißner nicht von der Hand weisen. Man habe sich damit auf eine einheitliche Regelung verständigt, die auch in anderen Regionen übliche sei.

Keine Lösungen

Als zentraler Schwerpunkt der Bürgerfragen erwies sich die Reinigung der Bio-Tonnen und damit die Vermeidung von Geruchsbelästigungen oder unfreiwilliger Zucht von Ungeziefer. Eine zentrale Säuberung sei derzeit nicht möglich, informierte Meißner. Aber auch eine private Reinigung sei kaum zulässig, da das dabei entstehende Abwasser weder in den Boden versickern noch in die Kanalisation eingeleitet werden darf. „Das ist einer der Punkte, die ich aus dieser Diskussion mit in den Kreistag nehme“, erklärte Karsten Schütze im Anschluss gegenüber der LVZ. Hier müssten ebenso Möglichkeiten gefunden werden wie bei der Größe der Bio-Tonnen, die mit 120 Litern für manche Haushalte zu groß dimensioniert seien. Lösungen gab es an diesem Abend keine, doch zumindest weiß die Kreistagsfraktion der SPD jetzt aus erster Hand, was noch geklärt werden muss.

Von Rainer Küster