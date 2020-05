Heimatverein Zwenkau lässt „Wurm der Freude“ wachsen

Zwenkau

Der Heimat- und Museumsverein wendet sich mit einer Idee für eine Mitmachaktion an alle „Kinder, Spaziergänger, Einwohner und alle Interessenten“ – das heißt, an alle kreativen Zwenkauer, die mithelfen möchten, ihre Stadt in einer schwierigen Zeit ein wenig bunter zu gestalten. Am Samstag, 16. Mai, wird im Steinpark am Pulvermühlenweg ein „Wurm der Freude und der guten Wünsche“ gelegt.

Farbe im Corona-Alltag

Andere Kommunen und Institutionen haben es vorgemacht. In Grimma beispielsweise werden die bunten Steine auf der Brüstung der Pöppelmannbrücke über die Mulde abgelegt. Sie zaubern den Passanten ein Lächeln ins Gesicht und sind ein kleines Zeichen der Solidarität. In Zwenkau wächst der Wurm ab Samstag. Die Steine sollten nicht zu groß sein, wenn sie „mit einer Hand tragbar“ sind, stimmt das Maß. Sie dürfen ganz nach eigenen Vorstellungen bemalt oder beschrieben sein. Bevor sie abgelegt und dem Unbillen der Natur ausgesetzt werden, sollten sie mit einem wasserabweisenden Material lackiert werden – auch damit keine Farbe in die Umwelt gelangt. So soll auch nichts aufgeklebt werden, was später aufweichen könnte.

Anzeige

Kunst bleibt nach der Krise bestehen

Wer möchte, darf sein Werk und den wachsenden Wurm in den sozialen Netzwerken und der Seite des Heimatvereins Zwenkau auf Facebook zeigen. „Habt Spaß, seid kreativ und bleibt positiv. Ideen für die Verwendung der Steine nach der Coronakrise könnt Ihr uns jederzeit über info@heimatverein-zwenkau.de zusenden“, regt die Heimatvereinsvorsitzende Bärbel Fraunholz an.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Gislinde Redepenning