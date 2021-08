Buntes Treiben beim Treffen der Zünfte am Cospudener See

Markkleeberg

Da strahlten die Augen von Peggy Nothnagel sogar durch die dunkle Sonnenbrille. Die 15. Auflage des von ihr organisierten Töpfer- und Handwerkermarktes hat am Wochenende mehrere tausend Besucher an den Cospudener See gelockt. Dabei hat die Chefin des Töpferhauses Großpösna in diesem Jahr sogar etwas kleiner geplant. „Ich wusste ja im Frühjahr noch nicht, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Also haben wir weniger Stände vorgesehen, um eventuell gültige Abstandsregeln gewährleisten zu können“, erzählt sie.

Dennoch sind am Ende fast 70 Töpfer und rund zehn Vertreter anderer Handwerksberufe ihrer Einladung an Pier 1 gefolgt. Unter ihnen auch Karl Dommel aus Pechhofen in Mittelfranken. Er gelte als der letzte Pinselmacher Deutschlands, der seine Produkte noch in Handarbeit fertigt und diese auf Märkten feil bietet, sagt der Mann, dessen Berufsbezeichnung korrekt Feinhaarpinselmachermeister lautet. Neben Pinseln für bildende Künstler oder einer reichen Auswahl handgefertigter Rasierpinsel aus echtem Dachshaar hat er auch originelle Produkte wie beispielsweise Bauchpinsel im Angebot.

Mit Bauchpinsel und Rinderohr-Haaren

Dommels Erzeugnisse sind hochwertig und deshalb teurer als Ware aus industrieller Produktion. „Dafür sind Gebrauchswert und Lebensdauer auch höher“, wirbt er. Bezahlbar sind Dommels Pinsel auf alle Fälle, auch wenn es kostspielige Edelstücke gibt. Für eine österreichische Künstlerin habe er vor Kurzem eine Sonderanfertigung hergestellt. „Sie malt große Bilder und brauchte zwei Pinsel mit einer Breite von fast einem halben Meter“, berichtet der Meister. Zudem habe er die Borsten aus Rinderohr-Haaren gefertigt. „So ein Stück kostet dann schon mal 600 Euro“, teilt er den erstaunten Besuchern an seinem Stand mit.

Einige Meter weiter bildet sich schon die nächste Menschentraube. Hier sitzt Ulrike Rost an der Töpferscheibe. Aurelia (6) und Amelina (3) aus Leisnig schauen mit ihren Eltern gebannt dabei zu, wie unter den Händen der Töpfermeisterin aus einem Klumpen Ton eine Vase wächst. „So wie ihr es hier seht, wird schon seit Jahrhunderten getöpfert“, erfahren die Geschwister von der Handwerksmeisterin aus Schkölen bei Markranstädt.

Die dreijährige Amelina und ihre Schwester Aurelia (6) aus Leisnig staunen, wie schnell Ulrike Rost auf ihrer Töpferscheibe aus einem Stück Ton eine kleine Vase entstehen lässt. Quelle: Rainer Küster

Stimmung, Ambiente und freundliche Gäste

Peggy Nothnagel hat nicht ganz so viel Zeit für ihre Kunden. Als Organisationschefin muss sie sich um viele andere Dinge kümmern und hat deshalb ihre Freundin Sahra Nehring mitgebracht. Sie betreut den Stand des Töpferhauses Großpösna, wenn die rührige Chefin auf dem Gelände unterwegs ist. Das Spektrum des Handwerks war breit gefächert an diesem Wochenende am Pier 1.

„Wir haben hier beispielsweise Holzspielzeugmacher, Kerzenzieher, Textilgestalter, Korbflechter, Glasmacher, Drechsler und Laternenmacher“, zählt Nothnagel auf und kommt dabei noch einmal auf „Pinsel-Dommel“ zu sprechen. „Er reist viel herum, aber unser Markt hier ist der einzige in Ostdeutschland, zu dem er kommt“, sagt sie stolz. Das liege vor allem an der Stimmung hier in Markkleeberg, die geprägt sei vom Ambiente des Cospudener Sees, dem kollegialen Miteinander der ausstellenden Handwerker und den freundlichen Gästen.

Der Töpfer- und Handwerkermarkt ist auch am heutigen Sonntag, 1. August, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Rainer Küster