Bushaltestelle in der „Neuen Mitte“ wird umgestaltet und erweitert

Markkleeberg Am Sportbad - Bushaltestelle in der „Neuen Mitte“ wird umgestaltet und erweitert Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Verkehrsverknüpfungsstelle für den ÖPNV am Sportbad Markkleeberg haben begonnen. Sie werden bis zum September andauern. Die Bushaltestelle bekommt eine Anzeigetafel, neue Wartehäuschen, Bänke und Papierkörbe.

Auf der Baustelle an der viel befahrenen ÖPNV-Verknüpfungsstelle am Sportbad in Markkleeberg soll bis September gearbeitet werden. Quelle: André Kempner